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洛杉磯道奇今（30）日做了選手異動，讓原先遭指定讓渡（DFA）的艾斯賓諾（Santiago Espinal）回歸，並將韓國好手金慧成下放到3A，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在賽前記者會說明了調度主因。羅伯斯談到：「金慧成的揮棒機制有點跑掉了，下半身的力量有些使不上來。和球季初相比，他的揮空率增加了不少，另外他在場上顯得有些過於謹慎。」羅伯斯坦言，希望金慧成能找回那種放鬆、自信打球的樣子，在小聯盟較無壓力的情況下，讓他盡量每天上場，希望能盡快找回之前的狀態。目前道奇將重新登錄外野手華德（Ryan Ward），並透露預計會讓這位28歲的外野手在週末對陣費城人隊的比賽中先發上場。此外，總教練還說明：「我們重新簽回了通過指定讓渡的艾斯賓諾（Santiago Espinal）。他已經回到球隊，並預計會進入明天的先發名單中。」艾斯賓諾先前因為赫南德茲（Enrique Hernández）重返大聯盟，而遭到指定讓渡（DFA），隨後因沒有其他球隊提出網羅意願，而被下放到3A球隊奧克拉荷馬城。