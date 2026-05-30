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台北國際電腦展COMPUTEX TAIPEI 2026引爆相關題材提前點火，加上輝達「兆元宴」登場激勵下，台股展開強勢反彈，相關主題紛紛強勢表態，挹注大盤動能，周五5月29日終場大漲1096.5點，收在44732.94點，總成交值為1.87兆元，周線、月線連二紅，分別大漲2464.97 點及 5806.31點。展望後市，專家表示，從交投狀況來看，大盤量滾量，顯示多頭格局未變，但類股表現則更形分化，建議布局宜檢視是否有明確基本面訊號、或較低評價，作為投資依據。針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，高檔震盪，消化中東局勢及漲多股價。就過去一周來看，包括：電源供應/800V、擁漲價題材如矽晶圓功率元件、被動元件與銅箔基板，以及評價較低的半導體供應鏈等持續帶領大盤上行，市場聚焦在AI的趨勢不變。安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，觀察近期牽動盤勢氛圍主題，仍大致圍繞在中東情勢反覆、通膨數據與科技財報及展望；市場主要還是持續反映AI題材擴大外溢的利基上；大盤急漲下，評價面仍是市場高度關注的焦點。蕭惠中分析指出，就現實狀況來看，以今明兩年EPS衡量的本益比確實來到近年高位，惟進一步探究，此時市場願意提供高PE的根本在於對於未來AI仍有望高成長的確信，換言之，市場正在用更長遠的EPS預估去衡量目前的股價表現。因此，在看待評價面上，蕭惠中建議，可優先檢視AI資本支出、變現能力的改變，作為判斷評價是否合理的重點依據；以下半年Vera Rubin, TPU, Trainium 3將放量出貨來看，前述正向思維仍可支持現階段的評價。未來則須特別留意OpeanAI IPO文件中的訊息，做為驗證AI變現能力的重要參考資訊。就基本面或題材面，蕭惠中表示，2026年台北國際電腦展 COMPUTEX TAIPEI 2026即將登場，例如NVIDIA在GTC揭露不少新產品，包括LPU、 Vera CPU rack規格及相關商機、800V及散熱元件的變革等，都是可以留意的點。蕭惠中表示，台股偏多格局不變，但漲多下也勢必伴隨高波動的格局；因此短線上則是要留意事件先前提前反映台北國際電腦展相關題材的部分資金，是否有面臨漲多調節的壓力。就相關個股表現來看，類股表現則更形分化，建議布局宜檢視是否有明確基本面訊號、或較低評價，作為投資依據。安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷也認為，地緣風險反應趨於鈍化，持續聚焦企業獲利與 AI 題材本身，以及訂單能見度。00984A安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，聚焦受惠 AI、高速運算與資本支出循環的電子上游材料、製程與設備相關族群；同時適度提高部分具結構性需求支撐的網通、被動元件與關鍵零組件配置。