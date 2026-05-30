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玉山國家公園被爆出有保時捷、賓士等4台私家豪車進入管制區登山口拍照打卡，警政署保七總隊事後認錯，稱是值班警員疏失，一時基於單位情誼，逕行核發臨時通行證放行，將從嚴懲處。玉山國家公園管理處也發出聲明，將對未符合規定的違規車輛依法裁處，每台車開罰3000元，以維護園區生態安全。玉管處副處長邦卡兒．海放南接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時也坦言，因為有臨時公務或緊急救難勤務使用，確實放了5張臨時通行證在小隊門口，而4輛車也確實沒有申請公文，未來將強制要求「一定要公文，若無法裁決，要再跟上級長官報備。」邦卡兒．海放南解釋，由於有一些臨時公務或勤務使用，所以會放臨時通行證。因為有些工程單位，包括還有林保署、天文台的公家機關，以及相關臨時要進去救難、勤務也是需要，所以會按照臨時突發狀況使用，未來就是一定要以公文為主，若沒有辦法決定裁決，要再往上面呈報，譬如說跟隊部或長官報備。玉管處表示，經查該案保七總隊第六大隊（以下簡稱保七六大）確有核發臨時通行證程序上之疏失。玉管處後續將與保七六大落實橫向聯繫與管理機制，並對未符規定之違規車輛依法裁處，以維護園區生態安全。玉管處指出，經復查本案4部車輛之申請資格，均未符合「玉山國家公園專用道路管制注意事項」規定之核發要件，將依國家公園法第13條第7款「將車輛開進規定以外之地區」規定辦理裁罰，每部車最高可處新臺幣3,000元罰鍰。玉管處表示，未來將持續與保七六大加強橫向聯繫及教育訓練，落實專用道路審查與通行管理機制，避免類似情形再次發生，以維護國家公園管理公平性及園區資源永續。