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效力於芝加哥白襪的日本好手村上宗隆，在今日對戰底特律老虎的比賽中以先發一壘手登板，然而在第二打席時，為避免雙殺全力衝刺上一壘，卻出現大腿不適狀況，球團透過X表示：村上因右大腿後側緊繃而提前退場，目前正在接受更進一步的詳細檢查。三局下半，球隊面臨0：2落後的情況，村上擊中了一記低角度滑球，形成二壘方向滾地球。雖然他拚盡全力奔向一壘成功避免了雙殺，但隨後便立刻按著右大腿後側並面露痛苦表情，球隊隨即更換代跑。白襪隊官方X隨後發文表示：「村上因右大腿後側緊繃而提前退場，目前正在接受更進一步的詳細檢查。」村上宗隆的第一打席遭到三振，在本季57場出賽中吞下了第80次三振，與天使隊的內托（Zach Neto）並列美聯最多。不過他目前也以20支全壘打與太空人隊的阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）並列美聯全壘打王。