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太空人台灣強投鄧愷威今（30）日先發交手目前暫居國聯中區龍頭的釀酒人，與25歲新秀右投克勞（Coleman Crow）正面交鋒，挑戰本季第4勝。最終鄧愷威此役主投5局，共用91球其中有53顆好球，猛飆平本季新高的7次三振，挨2轟、送出4次保送失掉3分，退場時太空人仍以4：3小幅領先釀酒人，讓鄧愷威帶著勝投資格結束今日的投球任務。一開局，鄧愷威賞出2K、用10顆球就結束釀酒人前段棒次的攻勢，只差一次三振就投出完美半局。第二局鄧愷威面對釀酒人四番、棒子火燙的康崔拉斯（William Contreras），僅用4顆球就解決他，在送出一次保送、又被敲出安打後，讓對手有一、三壘有人的大好得分機會。隨後，太空人三壘手上演精彩守備，將跑者阻殺在本壘，替鄧愷威擋下失分危機，最終讓釀酒人留下兩個殘壘，鄧愷威二局結束仍力保不失。二局下半，史密斯（Cam Smith）的一發特大號陽春砲給予鄧愷威及時的火力援助，讓太空人1：0先馳得點。下個半局，釀酒人第9棒鎖定一顆四縫線速球也夯出一支陽春砲，讓鄧愷威臉上浮現不可思議的表現，這是他近3場比賽以來首次失分，同時終結自己連13局無失分的紀錄。值得一提的是，這一轟只有在太空人球場才能飛出牆，其他球場都會被接殺。在挨轟後，鄧愷威隨即穩住陣腳、連賞2K，力保不再失分。4局上，鄧愷威先搶下2個出局數後，連續投出4顆壞球，讓捕手主動喊出暫停。暫停溝通過後，面對第7棒打者讓他打出內野滾地球，再度安全下莊。此時雙方仍以1：1戰成平手。4局下，釀酒人三壘手的一次雙殺失誤讓太空人在無人出局下攻佔上一、三壘，接著剛開轟史密斯又敲出一發長打、梅耶斯（Jake Meyers）也接連敲安，讓太空人再度領先。4局結束，太空人以4：1手握3分領先。5局上鄧愷威先拿下2個出局數後，投出保送隨後一顆浮起來的Sweeper被逮到，喬里奧（Jackson Chourio）轟出一發2分砲，單場挨2轟也平了鄧愷威自己在2024年4月的單場紀錄，讓比賽情勢又開始變得緊張。最終鄧愷威此役主投5局，共用91球其中有53顆好球，猛飆平本季新高的7次三振，挨2轟失掉3分，退場時太空人仍以4：3小幅領先釀酒人，讓鄧愷威帶著勝投資格結束今日的投球任務。