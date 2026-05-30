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▲蔡一傑公開自己的開腦手術後照片，頭上的縫合疤痕讓粉絲看了不忍。（圖／翻攝自蔡一傑FB）

▲蔡一傑（如圖）在草蜢的香港演唱會上親自透露，動開腦手術後隔天就被告知癌細胞已擴散，但保證會繼續對抗病魔。（圖／摘自 IG@lovegrasshopper）

▲「草蜢」蔡一傑在社群網站上發布短片反駁香港媒體報導，要大家相信他很健康。（圖／翻攝自 djremus_choy Threads)

59歲的香港男團「草蜢」成員之一蔡一傑，前年因為腦內有一個7公分的惡性腫瘤腦腫瘤，進行開腦手術切除，隔天被被醫師告知癌細胞已擴散，受到第2次打擊，近日更被香港媒體稱他「暴瘦、憔悴」。他忍了兩天，終於在Threads上發布在健身房鍛鍊的短片，寫道：「我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽。」直斥那些是「失實報導」。香港媒體近日稱有網友在平價茶餐廳見到蔡一傑，雖然他壓低帽緣、似是遮掩頭頂開刀後的疤痕，而他的身形明顯消瘦，儘管精神不差，還是讓人感覺憔悴、並未痊癒，但他還是答應粉絲合照的要求，還會教導對方哪個角度拍會更好看，甚至親自掌鏡，態度非常親和。只是「暴瘦、憔悴」還是讓他覺得刺眼，希望讓外界知道，他現在沒有不好，親自發了運動的影片反擊。蔡一傑在搭配短片的文字中寫道：「請大家不要相信那些失實的報道，我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽，不知道他們為何要報道這些失實報道（導），令每一個關心我的人現在變為擔心。 真的對不起大家 🙏 我很好請放心 🥰 #失實報道（導）」強調自己真的沒有報導中暗示的那麼虛弱，不想讓粉絲、親友太過擔憂。他和哥哥蔡一智以及蘇志威組成的「草蜢」，曾是華人區唱跳第一天團，一直都給人活力四射的印象。不過前年蔡一傑缺席草蜢的美國巡演，後來外界才知他是去動了腦部手術、將惡性腫瘤切除。之後他就努力調養身體、回復最佳狀態，也沒在演唱會中再次缺席，還又唱又跳，相當賣力。上個月底，他在香港演唱會上親揭患腦癌過程，粉絲聽了都覺得感傷。可是他表示自己沒有放棄，還在尋求很多方法繼續治療，也向觀眾們呼籲，人生匆匆很快就過，既然來到世上，怎樣也要玩得痛快，傳達正向的價值觀。他在最新短片中做著仰臥起坐，精神看來沒有不佳，網友們紛紛為他加油打氣，希望他能夠早日康復。谷德昭、江美儀等演藝界有人，也留言力挺，要他鍛鍊的時候也別把自己逼得太緊。