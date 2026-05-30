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▲粉絲在鏡中反射發現，曾沛慈的聲音與嘴型對不上，聲音疑似遭到嫁接。（圖／翻攝自微博）

▲曾沛慈親上火線回應，為節目組解釋。（圖／翻攝自微博@曾沛慈）

女星曾沛慈參加中國節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）後，以超強實力與真誠個性再度翻紅。不料她近日疑似遭節目惡意剪輯，有網友發現李心潔邀請小彩虹（黃雅莉）對話時，鏡面反射出曾沛慈並未拿麥克風，卻出現了她的聲音，還跟嘴型對不上，質疑節目刻意做出插話打斷的剪輯效果，引發外界砲轟。對此，曾沛慈則親上火線高EQ回應，認為不是惡剪，「只是要讓節奏緊湊一些。」在《浪姐7》最新的播出內容中，其中一段李心潔邀請小彩虹對話，但卻出現了曾沛慈的聲音，疑似打斷兩人。不過有眼尖網友發現，鏡子裡反射出的曾沛慈根本沒拿麥克風、嘴型也沒對上，聲音疑似是被嫁接上去，質疑製作組惡意剪輯，刻意做出曾沛慈插話打斷的效果，火速引發爭議。而對此，曾沛慈也親上火線緩頰，她先笑說：「哈哈哈哈，謝謝你們，小偵探。」接著幫製作組解釋，「我覺得不是惡剪，只是要讓節奏緊湊一點！真的真的，畢竟真的錄很長嘛。」還不忘大讚粉絲眼睛太利，「視力很誇張。」雖然曾沛慈親自出面解釋，但部分網友還是抱持不信態度，反而更加心疼曾沛慈，紛紛表示：「曾沛慈考慮了所有人，節目組能不能好好對她，別做她票了」、「真的是體面人，是個很好的姐姐」、「妳的好我們都知道，不希望妳為節目組說話，為自己考慮好不好」、「我的心都化了…是天使寶寶吧。」