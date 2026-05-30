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中職樂天桃猿洋投艾菩樂（Tyler Eppler）昨（29）日主場迎戰台鋼雄鷹，在隊友陷入守備亂流下單局狂失5分，最終主投6局失6分黯然吞敗。不料賽後，竟有不理性的球迷到他的社群平台留言，惡毒詛咒他「全家死於車禍」。對此，一向溫和的艾菩樂罕見動怒，深夜在Threads連發兩文強硬回擊，痛斥鍵盤俠跨越底線：「有種直接當面跟我講。」樂天桃猿昨日在主場迎戰台鋼雄鷹，不料比賽一開局樂天守備就接連出現離奇失誤與瑕疵，讓台鋼雄鷹抓住機會單局狂攻5分。儘管艾菩樂隨後穩住陣腳，整場比賽用104球苦撐6局，送出7次三振、3次保送，被擊出9支安打，但仍失掉6分責失分。終場樂天以3：9慘敗給台鋼，艾菩樂無奈吞下本季第7敗。目前開季9場先發就累積7敗的他，不僅暫居中職敗投王，更悲情創下樂天桃猿隊史最快達成7敗的難堪紀錄。然而比賽結束後，一名不理性網友竟在艾菩樂的Instagram貼文下方用英文寫下極具攻擊性且毫無人性的詛咒：「All your family will di in the car wck hilarious noname（你全家都會死於車禍，真是可笑啊，無名小卒）。」面對涉及家人生命安全的惡意詛咒，艾菩樂不願再隱忍。他隨即在Threads上發文，並直接標註該名不理性網友，強硬開嗆：「你要怎麼罵我、怎麼批評我的投球，我都隨便，我根本不在乎，但別把我家人扯進來。繼續躲在螢幕後面敲鍵盤吧，如果你有什麼不爽，有種直接衝著我來，當面跟我講。」隨後，艾菩樂再度發出第二篇貼文，冷靜表達身為職業球員的底線。他直言，自己絕對接受理性與不理性的球場批評：「我不介意大眾批評我或我的投球表現。事實上，我本來就是對自己要求最嚴格的人，我自己也對目前的表現感到很不滿意。但把球員的家人牽扯進來，甚至詛咒他們發生不幸的災難，這已經嚴重超過了身為人的應有界線。」在嚴厲譴責鍵盤俠之餘，艾菩樂也向一直接納、支持他的樂天球迷致謝。他承諾自己一定會持續努力，在場上拿出更好的表現，並始終專注於成為一位稱職、能與大家並肩作戰的好隊友。最後，這名樂天洋投展現高情商向那些發表惡意言論的人喊話：「至於那些只會用這種方式攻擊、甚至詛咒他人的人，希望你們適可而止，學著做個更好的人。願上帝保佑你們。」