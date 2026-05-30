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今年綜合所得稅申報了沒？財政部預估，今年整體總報稅戶數將突破700萬件，統計至5月28日止，已有613.6萬人完成報稅，完成申報率近88%，也就是說，約還有86萬人未完成報稅。由於申報期限至6月1日止，財政部提醒把握最後3天，並可多利用網路及線上繳稅管道完成申報。財政部統計，至5月28日止，114年度綜合所得稅已完成申報613.6萬件，占去年申報總件數698.3萬件的87.9%，其中網路申報件數550.3萬件、稅額試算件數61.2萬件，兩者合計件數611.5萬件，占已完成申報件數的99.7%。至於114年度營利事業所得稅已完成申報104.9萬件，占去年申報總件數112.5萬件的93.2%，113年度未分配盈餘申報63.1萬件。此外，在申報期間，財政部也進行了兩項鬆綁解釋令，一項是如果民眾把房屋信託出租，租稅優惠仍會繼續，包含公益出租、社會住宅、包租代管，而一般出租若未能出具核實減除證明者，也可以比照一般自然人扣除43％的耗損費用。同時，財政部也表示，納稅義務人如果有購買、扶養身心障礙需要租賃醫療性質的輔具，也可以納入醫藥及生育費用列舉扣除，並且今年報稅時就可以適用。因此民眾不用再疑惑租賃身心障礙輔具是否能夠列報，只要符合條件就可以扣除。財政部也提醒，所得稅結算申報至6月1日截止，民眾可多加利用網路及線上繳稅管道完成申報，透過網際網路申報者，應於6月1日晚上12時前完成上傳申報，而6月1日中午國稅局也會加班受理申報，收件時間將延長至當日晚間7時。