九昱建設旗下飯店最新生力軍「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel）宣告，傳承1964年北市首間以法式風情結合日式服務的「亞士都飯店」品牌精神，由全新營運團隊，於台北市中山區林森北路98號重新開幕迎賓。歡慶開幕，即日起至2026年8月31日止，透過酒店電話02-6609-9999，或官網預訂並完成入住，享花悅套房平日買一晚送一晚。
繼台北中山雅樂軒酒店、晴美公寓酒店與台北中山九昱希爾頓逸林酒店後，九昱建設旗下又有最新飯店生力軍「亞士都精品酒店」（Everstar Hotel），坐落於林森北路與六條通交叉口，距離捷運中山站550公尺，離台北當代藝術館、光點台北、林森公園、誠品生活南西店、新光三越南西店，或特色小店林立的赤峰商圈等景點，步行時間也約莫都在10分鐘左右。
亞士都精品酒店，外觀以充滿現代感的玻璃帷幕與金屬飾板呈現俐落質感，內部設計則環繞在地文化與生態自然的元素，一樓入口處上方為負責酒店室內空間陳設的Studio STAY（永續設計），與承製特殊照明式藝術品的法國品牌「Art Et Floritude」聯合傾力打造的主題吊燈。
櫃檯右上方懸掛著造型宛若葫蘆的燈具，則是集水晶玻璃工藝與摩登奢華美感於一身，以高度實用性與藝術性著稱的捷克品牌Lasvit的「SPACEY」系列。設計師Lukáš Novák以1828年北波西米亞工匠發明的不透明玻璃製作技法「Lithyalin」。而櫃檯後方特製背板，靈感來自酒店高樓層，在黃昏時分遠眺台北101的景色。
亞士都精品酒店，除滿足一個月以上的長租需求之外，亦可提供短期遊憩租用。館內備有花見客房（一大床／雙床）與花悅套房（一大床）等房型，空間自8至11坪不等，每間客房除配備工作台書桌、免治馬桶、乾濕分離衛浴，與英國斯林百蘭（Slumberland）睡床外，所有房間皆設有一般家用冰箱、微波爐，以及簡易廚房和陽台；花悅套房內更設置專屬烘碗機與洗脫烘洗衣機，滿足長租短住生活所需。部分高樓層房型更能遠眺台北101，視野開闊。
首年目標住房率6成 平均房價約5000元
亞士都精品酒店總經理黃柄鈞（Benjamin Huang）表示，營運第一年的目標平均住房率為6成，平均房價約莫落在5千元左右。
為慶祝亞士都精品酒店開幕迎賓，即日起至2026年8月31日訂房並完成住宿，祭出花悅套房超值優惠：週日至週四，連續入住兩晚「花悅套房」，僅收一晚房費，買一送一等同5折！（不適用「週四週五連續入住」或「同日預訂2間」，以及6月2至4日、6月14至15日。）
福容飯店再度加入洲際酒店集團 「台北福容華邑酒店」預計12月底亮相
另外，全台連鎖飯店品牌福容大飯店也宣布，繼嘉義福容voco酒店之後，再度攜手洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts），正式引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，共同打造台灣首家華邑酒店—「台北福容華邑酒店」，預計將於2026年06月02日舉行簽約儀式，估計於2026年底正式亮相。
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櫃檯右上方懸掛著造型宛若葫蘆的燈具，則是集水晶玻璃工藝與摩登奢華美感於一身，以高度實用性與藝術性著稱的捷克品牌Lasvit的「SPACEY」系列。設計師Lukáš Novák以1828年北波西米亞工匠發明的不透明玻璃製作技法「Lithyalin」。而櫃檯後方特製背板，靈感來自酒店高樓層，在黃昏時分遠眺台北101的景色。
亞士都精品酒店，除滿足一個月以上的長租需求之外，亦可提供短期遊憩租用。館內備有花見客房（一大床／雙床）與花悅套房（一大床）等房型，空間自8至11坪不等，每間客房除配備工作台書桌、免治馬桶、乾濕分離衛浴，與英國斯林百蘭（Slumberland）睡床外，所有房間皆設有一般家用冰箱、微波爐，以及簡易廚房和陽台；花悅套房內更設置專屬烘碗機與洗脫烘洗衣機，滿足長租短住生活所需。部分高樓層房型更能遠眺台北101，視野開闊。
亞士都精品酒店總經理黃柄鈞（Benjamin Huang）表示，營運第一年的目標平均住房率為6成，平均房價約莫落在5千元左右。
為慶祝亞士都精品酒店開幕迎賓，即日起至2026年8月31日訂房並完成住宿，祭出花悅套房超值優惠：週日至週四，連續入住兩晚「花悅套房」，僅收一晚房費，買一送一等同5折！（不適用「週四週五連續入住」或「同日預訂2間」，以及6月2至4日、6月14至15日。）
另外，全台連鎖飯店品牌福容大飯店也宣布，繼嘉義福容voco酒店之後，再度攜手洲際酒店集團（IHG Hotels & Resorts），正式引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，共同打造台灣首家華邑酒店—「台北福容華邑酒店」，預計將於2026年06月02日舉行簽約儀式，估計於2026年底正式亮相。