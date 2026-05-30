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50嵐店長推薦「重焙烏龍拿鐵」隱藏喝法！夏天加冰淇淋更香濃

而店長最新推薦，「重焙烏龍拿鐵」再加入一球冰淇淋，讓原本平衡的茶香與奶香，還多了清甜香草冰淇淋風味，「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」口感更香濃。

▲去年爆紅超難買的50嵐「重焙烏龍拿鐵」，今夏升級「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

▲芒果青是「芒果冰淇淋＋青茶」，今夏50嵐推薦「芒果紅茶」開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

50嵐最新TOP6排行榜！加料神級喝法攻略

TOP4、「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」中杯75元、大杯90元

▲50嵐最新TOP6排行榜曝光！冰淇淋神飲加料喝法攻略。（圖／記者蕭涵云攝）

大苑子：「香菜芒果冰沙」新品！5/30開賣

「香菜芒果冰沙」指定門市：

▲大苑子「香菜芒果冰沙」中杯99元。（圖／大苑子提供）

夏天高溫天氣來了，天天都想喝手搖飲料，大家還記得去年大爆紅天天排隊賣翻的50嵐「重焙烏龍拿鐵」嗎？今夏開發全新隱藏喝法！店長推薦表示，加入一球冰淇淋，讓原本平衡的茶香與奶香風味，還多了清甜香草冰淇淋風味，「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」口感更香濃；《NOWNEWS今日新聞》記者加碼分享最新TOP6北區店長推薦菜單，懷舊神飲「芒果青」新款「芒果紅茶」也上榜。台灣手搖飲界的長青樹「50嵐」，去年以一款「重焙烏龍拿鐵」超狂大爆紅，每家店門口天天有超長人龍排隊買爆，不到中午就賣缺貨，店員紛紛上網訴苦：「一天狂煮茶20桶以上」、「半小時用光14罐牛奶」，簡直累翻了。今年才剛夏天，《NOWNEWS今日新聞》記者便發現，50嵐「重焙烏龍拿鐵」有隱藏喝法！50嵐的是喝得到熟韻醇厚茶感的大人系風味。50嵐北區店長推薦排行榜！最新TOP6菜單：鐵粉發現，不只有「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」新喝法，加入雪酪冰淇淋的懷舊神飲「芒果青」、「荔枝烏龍」也上榜了，夏天消暑真的好愛喝。大家最近熱到想喝手搖飲料，不妨可以試試50嵐最新推薦排行榜，夏天就靠水果風味和冰淇淋降溫消暑吧。而大苑子今夏也有新品「香菜芒果冰沙」全台限量開賣，以嚴選當季愛文芒果現打製成的冰沙，大膽加入新鮮香菜融合草本氣息。「北部門市」基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店。「東部門市」花蓮民國店。「中部門市」南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店。「南部門市」西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店。