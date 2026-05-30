夏天高溫天氣來了，天天都想喝手搖飲料，大家還記得去年大爆紅天天排隊賣翻的50嵐「重焙烏龍拿鐵」嗎？今夏開發全新隱藏喝法！店長推薦表示，加入一球冰淇淋，讓原本平衡的茶香與奶香風味，還多了清甜香草冰淇淋風味，「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」口感更香濃；《NOWNEWS今日新聞》記者加碼分享最新TOP6北區店長推薦菜單，懷舊神飲「芒果青」新款「芒果紅茶」也上榜。
50嵐店長推薦「重焙烏龍拿鐵」隱藏喝法！夏天加冰淇淋更香濃
台灣手搖飲界的長青樹「50嵐」，去年以一款「重焙烏龍拿鐵」超狂大爆紅，每家店門口天天有超長人龍排隊買爆，不到中午就賣缺貨，店員紛紛上網訴苦：「一天狂煮茶20桶以上」、「半小時用光14罐牛奶」，簡直累翻了。
今年才剛夏天，《NOWNEWS今日新聞》記者便發現，50嵐「重焙烏龍拿鐵」有隱藏喝法！堪稱升級版的「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」，赫然出現在最新推薦菜單中。
50嵐的「重焙烏龍拿鐵」主打充滿焙火香氣的新茶湯1:1搭配光泉鮮乳，店員推薦「一分糖加珍珠」比例，是喝得到熟韻醇厚茶感的大人系風味。
而店長最新推薦，「重焙烏龍拿鐵」再加入一球冰淇淋，讓原本平衡的茶香與奶香，還多了清甜香草冰淇淋風味，「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」口感更香濃。
50嵐最新TOP6排行榜！加料神級喝法攻略
50嵐北區店長推薦排行榜！最新TOP6菜單：
TOP6、「荔枝烏龍＋珍珠」中杯50元、大杯60元
TOP5、「旺來綠＋椰果」中杯50元、大杯60元
TOP4、「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」中杯75元、大杯90元
TOP3、「芒果紅茶」中杯50元、大杯60元
TOP2、「微檸檬綠」中杯45元、大杯55元
TOP1、「四季春珍波椰」中杯40元、大杯50元
鐵粉發現，不只有「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」新喝法，加入雪酪冰淇淋的懷舊神飲「芒果青」、「荔枝烏龍」也上榜了，夏天消暑真的好愛喝。店長推薦，喜歡芒果青的粉絲可嚐鮮新款「芒果紅茶」；再分享「旺來綠」加椰果，也很適合天氣熱來一點酸甜滋味，還有「荔枝烏龍」有冰淇淋再加珍珠口感更讚。
大家最近熱到想喝手搖飲料，不妨可以試試50嵐最新推薦排行榜，夏天就靠水果風味和冰淇淋降溫消暑吧。
大苑子：「香菜芒果冰沙」新品！5/30開賣
而大苑子今夏也有新品「香菜芒果冰沙」全台限量開賣，以嚴選當季愛文芒果現打製成的冰沙，大膽加入新鮮香菜融合草本氣息。5月30日起，大苑子全台指定30家門市販售「香菜芒果冰沙」中杯售價99元，限量5000杯期間限定販售（售完為止）。
「香菜芒果冰沙」指定門市：
「北部門市」基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店。
「東部門市」花蓮民國店。
「中部門市」南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店。
「南部門市」西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店。
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台灣手搖飲界的長青樹「50嵐」，去年以一款「重焙烏龍拿鐵」超狂大爆紅，每家店門口天天有超長人龍排隊買爆，不到中午就賣缺貨，店員紛紛上網訴苦：「一天狂煮茶20桶以上」、「半小時用光14罐牛奶」，簡直累翻了。
今年才剛夏天，《NOWNEWS今日新聞》記者便發現，50嵐「重焙烏龍拿鐵」有隱藏喝法！堪稱升級版的「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」，赫然出現在最新推薦菜單中。
50嵐的「重焙烏龍拿鐵」主打充滿焙火香氣的新茶湯1:1搭配光泉鮮乳，店員推薦「一分糖加珍珠」比例，是喝得到熟韻醇厚茶感的大人系風味。
而店長最新推薦，「重焙烏龍拿鐵」再加入一球冰淇淋，讓原本平衡的茶香與奶香，還多了清甜香草冰淇淋風味，「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」口感更香濃。
50嵐北區店長推薦排行榜！最新TOP6菜單：
TOP6、「荔枝烏龍＋珍珠」中杯50元、大杯60元
TOP5、「旺來綠＋椰果」中杯50元、大杯60元
TOP4、「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」中杯75元、大杯90元
TOP3、「芒果紅茶」中杯50元、大杯60元
TOP2、「微檸檬綠」中杯45元、大杯55元
TOP1、「四季春珍波椰」中杯40元、大杯50元
鐵粉發現，不只有「冰淇淋重焙烏龍拿鐵」新喝法，加入雪酪冰淇淋的懷舊神飲「芒果青」、「荔枝烏龍」也上榜了，夏天消暑真的好愛喝。店長推薦，喜歡芒果青的粉絲可嚐鮮新款「芒果紅茶」；再分享「旺來綠」加椰果，也很適合天氣熱來一點酸甜滋味，還有「荔枝烏龍」有冰淇淋再加珍珠口感更讚。
大家最近熱到想喝手搖飲料，不妨可以試試50嵐最新推薦排行榜，夏天就靠水果風味和冰淇淋降溫消暑吧。
而大苑子今夏也有新品「香菜芒果冰沙」全台限量開賣，以嚴選當季愛文芒果現打製成的冰沙，大膽加入新鮮香菜融合草本氣息。5月30日起，大苑子全台指定30家門市販售「香菜芒果冰沙」中杯售價99元，限量5000杯期間限定販售（售完為止）。
「香菜芒果冰沙」指定門市：
「北部門市」基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店。
「東部門市」花蓮民國店。
「中部門市」南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店。
「南部門市」西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店。