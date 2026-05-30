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▲肖旭前女友石蕊爆料對方跟她交往13年，其中8年腳踏兩條船，而且他身邊的朋友都幫忙隱瞞。（圖／翻攝自石蕊微博）

中國喜劇演員肖旭昨（29）日透過社群平台公開婚訊，原本是一則充滿祝福的喜事，卻因前女友石蕊的一篇長文掀起軒然大波，石蕊透露自己與肖旭曾交往長達13年，從2012年一路走到2025年，2人共同經歷事業起伏與人生重要階段，然而就在肖旭宣布結婚後，她卻發現新婚妻子與肖旭的感情時間線疑似與自己重疊8年，讓這段過往戀情再次成為外界關注焦點。肖旭昨日在微博上高調宣布婚訊，然而與他交往13年、同為喜劇演員的石蕊卻發文表示，當她點進新娘社群頁面時，赫然發現2人的交往時間標示為2019年至2026年讓她震驚不已，由於自己與肖旭直到2025年才正式分手，依照時間推算，雙方感情疑似出現長達8年的重疊期，她坦言不敢進一步細究那些年份發生的事情，也不願翻看相關照片與訊息，但心中對於這段感情的疑問與傷痛，卻因此再度被喚醒。石蕊透露，過去一直無法理解肖旭在分手前態度為何變得冷淡疏離，甚至出現長期冷暴力情況，如今看到婚訊後，她認為許多過去無法解釋的細節似乎逐漸有了答案，她原本相信2人是和平分手，也認為彼此未來仍有機會以朋友身分相處，甚至能坦然出席對方的重要人生時刻，但在遭到全面封鎖後，她開始懷疑當初被告知的「沒有第三者」是否真如表面那般單純。除了將矛頭指向肖旭之外，石蕊也對共同朋友圈表達失望。她表示，若相關感情發展真的已持續多年，那麼身邊許多人可能早已知情，卻沒有人願意向她透露實情。她感嘆自己用了13年的青春投入這段感情，如今才發現許多事情與自己認知完全不同。面對這樣的結果，她形容自己既難堪又無奈，同時也對那些選擇沉默的人感到失望。儘管心中仍有許多遺憾與疑問，石蕊最後仍在文中送上祝福，希望肖旭與新婚妻子未來能夠幸福長久。她表示，這篇文章除了回應外界關心，也是替自己13年的感情畫下一個句點。經歷多年感情波折後，她決定正式告別過去，重新展開人生新篇章。貼文曝光後迅速登上熱搜，也讓肖旭的婚訊意外演變成一場備受關注的感情風暴。