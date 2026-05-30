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▲台灣大學今（30）日於綜合體育館舉辦114學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5497人、碩士班畢業生有5440人、博士班畢業生有606人，總計1萬1543人。（圖／台大提供）

▲台灣大學今（30）日舉辦114學年度畢業典禮，邀請「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞擔任致詞貴賓。（圖／台大提供）

台灣大學今（30）日舉辦114學年度畢業典禮，今年學士班畢業生有5497人、碩士班畢業生有5440人、博士班畢業生有606人，總計1萬1543人。校長陳文章也期許畢業生們不要害怕失敗，保持韌性與熱情，持續追求理想，並以具體行動來幫助他人，終究能為社會帶來改變。陳文章指出，AI快速發展使得知識的取得變得容易，能力的定義正在被重新改寫。當科技工具愈來愈強大，大學教育更在於全人發展的培育，包括拓展視野、超越界限、探索未曾想像的興趣與熱情，成長為最好的自己，並對社會帶來真正的改變。陳文章說，台大持續推動跨域學習的原因，在於培養理解世界、回應世界的能力。未來，比起「你學過什麼」，更重要的是「你能解決什麼問題」。此外，他認為在這個高度不確定的時代，「韌性」這種能力特別需要受到重視，唯有走過困難的人，才能走得更遠，所有的不順遂都會累積成前進的力量。陳文章也提醒畢業生，要「保持好奇，持續學習」、「勇敢跨界，積極嘗試」及「堅守價值，誠信利他」，保持夢想與熱情，帶著好奇心探索未知，帶著同理心與他人同行，並帶著責任感去選擇自己想要成為的那種人。他期盼畢業生們都能展翅高飛，前程似錦。台大今年也特別邀請「遠山呼喚 Calls Over Ridges」共同創辦人暨執行長、經濟學系校友林子鈞擔任致詞貴賓。而畢業生致詞代表，分別由法律學系林佳緯以及來自坦尚尼亞的環境工程研究所博士班內森 (Nathan Thadeo Yoashi) 擔任。今年首創在畢業典禮結束後，另舉辦「青春講堂．回聲之間」演講會，邀請台大社會學系校友曾寶儀以「給畢業生的人生寶藏Live Show」為題發表演講，分享人生不同階段的寶貴經驗。現年31歲的林子鈞在亞洲推動多項教育專案、提供百萬份營養午餐，致力培育在地NGO以落實教育永續。走上非典型道路的他，對「永續」有著獨到見解：「真正的永續，不是你一直在場，而是離開之後，事情還能繼續發生。」他鼓勵畢業生去尋找超越個人利益的目標，「若對一件事非常擅長，那可以作為事業；但若一直失敗仍願意爬起來做，那或許就是志業。」談起大學時光，林子鈞自嘲曾重修3年微積分。他藉此勉勵學弟妹，不要急著給自己設限，因為人生最可惜的事，就是今天就把未來想得一清二楚。他分享，人生並非選擇題，而是一場沒有標準答案的申論題，必須慢慢讀懂題目、把答案寫深。真正的卓越，是願意承認不足並勇於逃離舒適圈。他期許大家，未來「不一定每一步都正確，但每一步都真誠」，在走出自己道路的同時，也能在有能力時為別人開路，發揮有溫度的影響力。林佳緯於致詞時表示，台大4年的洗禮賦予了她「多元」視角。身為法律系學生的她不曾埋首於硬冷法條，反而廣泛涉獵社會學、大氣科學與商業思維，學會從更高的格局剖析問題，並將知識轉化為行動的基石。面對社會普遍認為法律系必須考取國考以保障生活的框架，林佳緯選擇勇於嘗試。她分享：「人生很長，就算走上一條比較遠的路，晚別人幾年又如何？人生也很短，短到不該只追求安穩，而放棄那個讓你眼裡有光的夢想。」她以此勉勵學弟妹，台大人承載了社會上絕大多數的資源與幸運，這份幸運並非用來炫耀，而是為了在關鍵時刻，能更有實力承擔責任。她強調，利他不需要一味的犧牲奉獻，創造改變的方式有很多，找到自己熱愛的那一種，好好照顧身心、常保善良，凡是經過台大人的事物，都能變得更美好一點點。最後，她祝福全體畢業生都能為自己、也為世界帶來改變，攜手迎向更美麗的明天。另外，台大推動「校學士」創新學制迎來里程碑。今年共有16位畢業生，人數創歷史新高，其中更首度有8位學生以單一「校學士學位」畢業，顯見該制度已成為學生高度認同的獨立學習路徑。截至今年第4屆，累計已有143位學生參與。校學士打破院系框架，由學生自主設計專屬學位。今年畢業生成功孕育出「航空與太空工程」、「動畫設計與行銷傳播」及「地域創生」等新興跨域領域，展現校學士學生從個人興趣出發，進而連結社會需求與公共關懷的多元可能，畢業後不論深造或創業皆成果亮眼。此模式不僅榮獲2025年泰晤士亞洲高等教育獎「傑出學生支持獎」國際肯定，更帶動教育部推動試辦計畫，引領全台近30所大專校院響應。作為國內率先推動校學士制度的學校，台大將持續陪伴學生突破既有學科框架與院系界線，開展屬於自己的學習道路與未來藍圖，朝向以學生自主學習為核心、跨域整合為特色的未來大學邁進。