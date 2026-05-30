高雄洲際酒店一樓 SEEDS 大地義式餐廳再度推出人氣吃到飽方案，包括以整尾龍蝦佐金黃起司焗烤為亮點的「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」，以及集結鹿兒島 A4 和牛、美國 Prime 肋眼、紐西蘭法式羊排等頂級肉品的「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」。其中針對中秋連假期間，「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」更是加開場次，9月共計有4場，暢饗龍蝦吃到飽。
高雄洲際酒店的 SEEDS 大地義式餐廳會特選於週五或週六期間額外推出吃到飽方案，即便價格每位2580元，但是每次推出總一位難求，9月也將推出兩主題，分別以龍蝦、和牛為主打菜色。
其中「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」顧名思義以龍蝦作為主打，將整尾龍蝦以金黃起司覆蓋再經高溫烘烤，奶香襯出龍蝦鮮甜。而現場亦規劃季節海鮮吧，搭配多道義式佳餚輪番登場。
至於「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」，則主攻鹿兒島 A4 和牛，並匯聚多款跨地域嚴選肉品，像是美國頂級 Prime 肋眼牛排以厚切規格呈現，油花均勻、肉汁豐厚；另有紐西蘭法式羊排、屏東平埔黑豬、雲林薩索雞等，以炭火炙烤工法串聯不同產地風土。
SEEDS 大地義式餐廳自助餐暢饗盛宴主題 Buffet 的9月限定場次，將於 2026 年 6 月 1 日上午 11:00 於官網正式開放預約，席位有限。
🟡「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」相關資訊
期間限定：2026 年 9 月 11 日（五）
活動時段：18:00 至 21:30
餐價：每位成人2580元 + 10%
🟡「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」相關資訊
期間限定：2026 年 9 月 18 日（五）、9 月 19 日（六）
中秋節加場：2026 年 9 月 25 日（五）、9 月 26 日（六）
活動時段：18:00 至 21:30
餐價：每位成人2580元 + 10%
🟡高雄洲際酒店「龍蝦、和牛吃到飽」相關資訊：
地點：高雄洲際酒店 1F SEEDS 大地義式餐廳
預訂連結：官網
預訂專線：(07) 339-0303
茹曦酒店吃到飽加碼送披薩 吃不完免費帶回家
茹曦酒店Sunny Buffet則推出新活動，自2026年6月1日起，Sunny Buffet除了全新夏季主題「美墨狂歡節」登場，更同步首創星級自助餐「手工披薩免費外帶」服務，推出「內用享受、免費外帶」的全新驚喜模式，由服務人員直接送上餐桌，吃不完則能帶回家。
茹曦酒店Sunny Buffet表示，自6月1日起，只要在店內消費用餐，每桌2至4人由服務人員送上一整片9吋手工披薩，5至8人則送2片，以此類推。消費者可在現場品嚐熱騰騰的現烤披薩，若是內用吃不完，也可免費打包外帶，打破星級自助餐無法外帶的消費慣例。披薩口味包含夏威夷、番茄乳酪、義式洋蔥、美式臘腸、經典起司、中式烤鴨等。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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至於「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」，則主攻鹿兒島 A4 和牛，並匯聚多款跨地域嚴選肉品，像是美國頂級 Prime 肋眼牛排以厚切規格呈現，油花均勻、肉汁豐厚；另有紐西蘭法式羊排、屏東平埔黑豬、雲林薩索雞等，以炭火炙烤工法串聯不同產地風土。
🟡「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」相關資訊
期間限定：2026 年 9 月 11 日（五）
活動時段：18:00 至 21:30
餐價：每位成人2580元 + 10%
🟡「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」相關資訊
期間限定：2026 年 9 月 18 日（五）、9 月 19 日（六）
中秋節加場：2026 年 9 月 25 日（五）、9 月 26 日（六）
活動時段：18:00 至 21:30
餐價：每位成人2580元 + 10%
🟡高雄洲際酒店「龍蝦、和牛吃到飽」相關資訊：
地點：高雄洲際酒店 1F SEEDS 大地義式餐廳
預訂連結：官網
預訂專線：(07) 339-0303
茹曦酒店吃到飽加碼送披薩 吃不完免費帶回家
茹曦酒店Sunny Buffet則推出新活動，自2026年6月1日起，Sunny Buffet除了全新夏季主題「美墨狂歡節」登場，更同步首創星級自助餐「手工披薩免費外帶」服務，推出「內用享受、免費外帶」的全新驚喜模式，由服務人員直接送上餐桌，吃不完則能帶回家。
茹曦酒店Sunny Buffet表示，自6月1日起，只要在店內消費用餐，每桌2至4人由服務人員送上一整片9吋手工披薩，5至8人則送2片，以此類推。消費者可在現場品嚐熱騰騰的現烤披薩，若是內用吃不完，也可免費打包外帶，打破星級自助餐無法外帶的消費慣例。披薩口味包含夏威夷、番茄乳酪、義式洋蔥、美式臘腸、經典起司、中式烤鴨等。
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