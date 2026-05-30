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▲香港黃金綠葉劉洵病逝，享壽87歲。（圖／翻攝自微博）

曾在無數經典港片中留下深刻身影的香港資深演員劉洵，昨（29）日傳出辭世消息，享壽87歲，消息曝光後震驚不少影迷，也讓許多人回憶起他在香港電影黃金年代的精彩演出，由於劉洵塑造過眾多令人難忘的角色，其中又以《九品芝麻官》中的「李公公」李蓮英最廣為台灣觀眾熟知，因此噩耗傳出後不少影迷紛紛湧入社群留言悼念。與劉洵交情深厚的羅家英於30日凌晨發文證實消息，透露恩師近年健康狀況逐漸下滑，屬於自然老化所致，即使身體不如以往，劉洵仍持續投入戲曲教育工作，親自指導後輩演員與學生，羅家英在文中難掩悲痛，坦言原本還期待有機會再與老師聚餐敘舊，如今卻再也無法實現，字裡行間流露出濃濃不捨之情。劉洵早年深耕京劇領域，曾長期從事戲曲教學工作，培育無數人才，1980年代移居香港後，他將專業帶入粵劇界，協助培養許多知名演員與戲曲工作者，1986年因參與《刀馬旦》戲曲指導工作而踏入電影圈，隨後逐漸展開演員生涯，憑藉深厚表演功力與獨特氣質，他很快成為香港影壇不可或缺的重要綠葉。在數十年的演藝生涯中，劉洵參與近百部電影演出，留下許多膾炙人口的作品，除了《九品芝麻官》的李蓮英外，他在《笑傲江湖》飾演的古今福、《新龍門客棧》中的賈廷，以及《倩女幽魂III：道道道》白雲禪師等角色同樣深植觀眾心中，無論正派或反派人物，他總能透過細膩演技賦予角色鮮明生命力。雖然演藝生涯未曾獲得重量級影帝殊榮，但劉洵在影迷心中的地位始終無可取代，因此被許多人譽為「從未得獎的影帝」，羅家英更感性表示，自己後半生在藝術與表演上的突破，許多都受到劉洵啟發與指導。羅家英認為老師不只傳授技藝，更教會學生如何理解戲劇精神與角色靈魂。如今大師離世，也象徵香港戲曲與電影界再失去一位重要傳奇人物。