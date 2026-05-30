我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，今（30）日在主場迎戰國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人。鄧愷威此役重現強大的三振能力，退場時太空人仍以4：3領先，讓鄧愷威帶著勝投資格結束投球任務，可惜8局上被釀酒人追平比分，無緣本季第4勝。有趣的是，有美媒指出，鄧愷威今日「5局、被敲3安、3責失、4保送、7三振」的數據在大聯盟歷史上過去曾出現過5次一模一樣的成績，而最近一次投出這項數據的球員，已經要追溯到9年前。鄧愷威今日與釀酒人25歲新秀右投克勞（Coleman Crow）正面交鋒。一開局鄧愷威展現霸氣，僅用10顆球就連續飆出2次三振，繳出三上三下。第二局雖然一度面臨一、三壘有人的失分危機，但靠著三壘手精采的本壘阻殺成功力保不失。二局下半，太空人史密斯（Cam Smith）夯出特大號陽春砲，幫球隊先馳得點。然而3局上，釀酒人第9棒鎖定鄧愷威一顆四縫線速球轟出陽春彈，當場終結了鄧愷威近期連續13局無失分的傲人紀錄，也讓鄧愷威在投手丘上露出不可思議的驚訝表情。有趣的是，數據顯示這顆球若在其他29座大聯盟球場都會被接殺，唯獨在太空人主場才會飛出牆。5局上，鄧愷威在抓下兩個出局數後投出保送，隨後一顆位置浮起來、時速84英哩的Sweeper被釀酒人強打喬里奧（Jackson Chourio）逮個正著，一棒掃出兩分砲，將比分追近至3：4，這發全壘打也平了鄧愷威生涯單場挨2轟的紀錄。根據《太空人紀事報》記者羅姆（Chandler Rome）指出，這發全壘打對鄧愷威來說意義非凡：「這發全壘打是鄧愷威本季首度投『Sweeper』被擊出全壘打，同時也是他今年因該球種被敲的第二支長打。在本場比賽之前，大聯盟打者對鄧愷威這顆極品魔球的打擊率僅有.105、長打率更低到只有.140。」不過，這顆招牌的Sweeper依舊展現了強大的引誘力，鄧愷威全場製造的13次揮空中，就有高達8次是由這顆橫掃滑球所貢獻。鄧愷威此役主投5局，共投91球其中有53顆好球，被敲出3支安打包含2轟、失3分皆為責失分，另外投出4次保送與7次三振。全場讓對手的平均擊球初速控制在88.9英哩，壓制力依舊很有水準。有趣的是美媒指出，鄧愷威今日「5局、3安、3責失、4保送、7三振」的數據，在大聯盟歷史上過去曾出現過5次一模一樣的成績，而最近一次投出這項數據的球員，已經要追溯到9年前、2017年4月30日由當時效力洋基隊的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）所締造。