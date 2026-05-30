在印度孟買有一群特殊勞動人口，被稱為「達巴瓦拉」（dabbawala），靠著特殊的色彩符號標記，在遠還沒有app、GPS這些現代科技之前，就已騎著腳踏車、坐火車，在孟買大街小巷穿梭送便當，運作超過1個世紀，出錯率極低。不過有外媒報導稱，新冠疫情後，「達巴瓦拉」因為環境劇變而銳減，許多人為了生存轉行，留下來的則咬牙苦撐。
根據《BBC》報導，一般認為「達巴瓦拉」起源於19世紀末，當時印度還處於英國殖民統治之下，許多來到殖民地的英國人，吃不慣當地食物，便逐漸演化出白天即使在外工作，也能吃到家煮飯菜的方法，把便當從他們家裡直接送到工作地點，吃完還送回的服務應運而生。
新冠疫情改變辦公模式！外送平台、交通網路完善化夾擊
報導指出，鼎盛時期，每天孟買就有將近4500名「達巴瓦拉」運送約5萬份便當，雖然隨著時代推移，「達巴瓦拉」的工作逐漸被建設起來的繁密交通網路取代，但真正的衝擊點還是新冠疫情。
報導提到，疫情期間，很多人採取居家辦公，不需要吃便當，曾經每天要為20至25名上班族送餐的「達巴瓦拉」，突然間只剩下寥寥幾位顧客，有的甚至1位都沒有。由於積蓄不多，當時已有許多人離開這個行業，而疫情後雖然辦公室已經重新開放，但遠端和混合辦公模式，仍大幅降低了對「達巴瓦拉」的需求。
「孟買午餐飯盒運送者聯合會」（Mumbai Tiffin Box Carriers Association）秘書加萬德（Kiran Gavande）表示，有登記註冊的「達巴瓦拉」，已從2018年的大約4500人，下降到如今約1500人。當然，外送平台的興起也是一大原因。
收入大減怎麼辦？有人改做這行
41歲的辛德（Balu Bhagu Shinde）做了半輩子的達巴瓦拉，曾經每月靠送餐就能賺到大約2萬盧比，足以養活一家五口，但因為疫情後收入大減，最終改行去開嘟嘟車，每月賺得比較少，但他也沒有更好的選擇，為了養3個還在讀書的孩子，有時甚至不得不去跟人借錢。
40歲的巴切（Mauli Bachche）同樣也做了20年外送，至今仍在苦撐，代價是必須打2份工，每天從清晨7點忙到晚上10點。
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報導指出，鼎盛時期，每天孟買就有將近4500名「達巴瓦拉」運送約5萬份便當，雖然隨著時代推移，「達巴瓦拉」的工作逐漸被建設起來的繁密交通網路取代，但真正的衝擊點還是新冠疫情。
報導提到，疫情期間，很多人採取居家辦公，不需要吃便當，曾經每天要為20至25名上班族送餐的「達巴瓦拉」，突然間只剩下寥寥幾位顧客，有的甚至1位都沒有。由於積蓄不多，當時已有許多人離開這個行業，而疫情後雖然辦公室已經重新開放，但遠端和混合辦公模式，仍大幅降低了對「達巴瓦拉」的需求。
「孟買午餐飯盒運送者聯合會」（Mumbai Tiffin Box Carriers Association）秘書加萬德（Kiran Gavande）表示，有登記註冊的「達巴瓦拉」，已從2018年的大約4500人，下降到如今約1500人。當然，外送平台的興起也是一大原因。
收入大減怎麼辦？有人改做這行
41歲的辛德（Balu Bhagu Shinde）做了半輩子的達巴瓦拉，曾經每月靠送餐就能賺到大約2萬盧比，足以養活一家五口，但因為疫情後收入大減，最終改行去開嘟嘟車，每月賺得比較少，但他也沒有更好的選擇，為了養3個還在讀書的孩子，有時甚至不得不去跟人借錢。
40歲的巴切（Mauli Bachche）同樣也做了20年外送，至今仍在苦撐，代價是必須打2份工，每天從清晨7點忙到晚上10點。