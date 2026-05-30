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▲艾蜜莉布朗在《揭密日》扮演氣象主播，卻被捲進關於外星人來到地球的風暴。（圖／UIP提供）

▲艾蜜莉布朗（左）與史蒂芬史匹柏（中）合作《揭密日》，先睹為快的美國影評給予驚人好評。（圖／UIP提供）

來自英國卻在好萊塢發展順利的艾蜜莉布朗，月初才在《穿著PRADA的惡魔2》中回歸，繼續扮演尖酸毒舌的時尚界人士，和梅莉史翠普、安海瑟薇再鬥一回，6月就要在史蒂芬史匹柏執導的新片《揭密日》中飾演和揭開外星人存在真相極有關連的氣象主播，演技精彩到被形容「極可能以暑假大片的演出攻進奧斯卡」，有望成為今夏電影中最風光的女王。當紅演員人人搶，今年暑期黃金檔有超過一部作品推出的影星也不只有艾蜜莉布朗，安海瑟薇也有跟克里斯多夫諾蘭再合作的《奧德賽》，另一位《奧德賽》的演員千黛亞，也還有招牌系列《蜘蛛人：重生日》要上映，不過兩人在《奧德賽》都算是陪襯主角麥特戴蒙，票房表現大過一切，不及艾蜜莉布朗在《揭密日》中的演出被形容為「從影以來完成度最高的表演」，甚至已有奧斯卡呼聲。《揭密日》中史蒂芬史匹柏再度回到經典作《第三類接觸》中那種人類尋找外星人存在真相的主題，卻不是該片的續集，而在手法與敘事上向它致意。經過快半世紀，史匹柏講故事更老練、圓熟，透過更先進的特效，讓《揭密日》成為今夏不容錯過的精彩大片，先睹為快的影評更給予「史匹柏20年來最佳傑作」的超高評價。讓人更出乎意料的是，史匹柏執導的功力已經備受讚譽，艾蜜莉布朗的表演更贏得驚人好評。娛樂網站Collider創辦人史蒂夫溫超柏大讚她的演出是「難以置信的好」，還稱：「我知道暑期大片中的表演，通常不太會是影視獎項會注意到的那種，但只要人們看到她在片中表現......」幾乎肯定她有機會因《揭密日》打進奧斯卡入圍名單，其他影評也都盛讚她在片中的角色和演出都是從影以來最佳。艾蜜莉布朗透露，她是被角色的性格以及很平實的英雄氣質所吸引，對她來說，飾演這個角色最艱難挑戰之一，就是要學會兩種現實世界中存在的語言，然後協助創造一種外星語言。在電影開拍前幾個月，她就和方言指導展開密集訓練，讓自己能在片中自然流利地使用韓語和俄語說話，而這只是她演出中的一部分，角色的心境在她的肢體和表情強化下，更是讓觀眾難以忘懷。《揭密日》將於6月10日全台上映。