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多倫多藍鳥隊於今（30）日作客挑戰巴爾的摩金鶯隊，雖然比賽前半段陷入0：5 的落後僵局，但藍鳥在比賽後段展現韌性，靠著岡本和真在第7局轟出本季第12發全壘打，成功吹響反攻號角。藍鳥隊隨後在8局由主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出關鍵的逆轉安打，最終 6：5險勝金鶯隊，不僅順利奪下近期的一波4連勝，球隊勝率也正式重返5成。藍鳥隊今日能演逆轉秀，關鍵在於第8局上半的得點圈把握度，以及比賽後半段牛棚的固若金湯。第7局靠著全壘打攻勢追到1分差後，8局藍鳥隊攻勢再起，面對金鶯隊的後援投手，當家主砲小葛雷諾在關鍵時刻頂住壓力，揮出一記帶有2分打點的左外野方向適時二壘安打，一舉將比分反超。這記致命一擊徹底擊潰了金鶯隊的防線，也成為本場比賽最關鍵的轉折點。除了打線在後半場甦醒，藍鳥隊的牛棚表現更是功不可沒。在比賽前段失掉5分後，後續接替的救援投手群成功頂住金鶯隊的強大火力，沒有讓對手再越雷池一步。藍鳥隊最終成功守住這1分的領先優勢。今日岡本和真是藍鳥隊能反敗為勝的首席功臣。前兩打席雖然分別擊出中外野飛球與遭到三振，但在第7局上半一壘有人、球隊 0：5 落後時，岡本逮到金鶯先發投手羅傑斯（Rogers）一記時速 92.7 英里（約 149.2 公里）的內角高處直球，以 32度的打擊角度將球強拉向左外野看台。這發飛行距離達 397 英尺（約 121 公尺）的兩分砲，帶動球隊氣勢，隨後大聯盟初登場的麥卡杜（McAdoo）也補上兩分砲，讓藍鳥單局瘋狂灌進 4 分追近比分。岡本和真此役不僅在進攻端大放異彩，防守端更繳出頂級的美技表現。1局一壘有人時，面對金鶯隊強打亨德森（Gunnar Henderson）擊出飛往游擊防區的犀利平飛球，守在三遊間的岡本展現驚人的爆發力，完成了一次高難度的橫飛撲接殺，精彩地將可能失分的危機提早瓦解。