台灣不少公共場所或戶外景觀區的洗手台內，有時會被放滿一堆石頭，但其不只是用來裝飾美觀，背後其實藏有便利用途！近日有民眾表示，意外在戶外發現4個洗手台全被丟入滿滿石頭，讓他不解背後原因，引來內行點出「防止水花濺出、避免異物掉落、減少水流噪音」3功能，且過去該設計在國外亦有出現，讓一票人大長知識。

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洗手台為什麼要放一堆石頭？內行公布用途：很多人不知

有網友近日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，從畫面中可見戶外設立4個洗手台，但每個洗手台內都放滿10幾個石頭，讓他不解有何用途，好奇發問「有點不懂，為什麼洗手池要放一些石頭。」

▲有民眾發現戶外洗手台被丟滿一堆石頭，不解有何用途而上網發問。（圖／路上觀察學院臉書）
▲有民眾發現戶外洗手台被丟滿一堆石頭，不解有何用途而上網發問。（圖／路上觀察學院臉書）
貼文曝光後，瞬間引來眾人點出用途，「水比較不會噴濺出來的功能吧」、「感覺可以避免一些飾品直接掉排水孔」、「有石頭擋著，有小垃圾、菜渣掉入也會是先卡在石頭上，比較不會造成阻塞」。

洗手台放石頭不只裝飾！還能防水花、阻擋異物

事實上，在台灣有時可見洗手台內放置鵝卵石，並常見於公共場所或戶外景觀區，其設計不只是為了裝飾讓視覺美觀，根據內行分析主要有3大功能，包括「防止水花濺出、避免異物掉落、減少水流噪音」。首先，圓潤的石頭能夠分散強烈的水柱，大幅減少洗手時水花濺出弄濕衣物的機會。

再來，由於石頭體積大，能阻擋與防止落葉、紙屑、垃圾或洗手時掉落的物品如戒指等，不慎滑入排水孔內。最後，由於水流衝擊水槽容易產生較大的噪音，透過鵝卵石的緩衝能有效降低水流聲音。

▲過去國外網友也在餐廳等場合，發現洗手台內被放滿許多石頭。（圖／翻攝Reddit）
▲過去國外網友也在餐廳等場合，發現洗手台內被放滿許多石頭。（圖／翻攝Reddit）
國外洗手台也有石頭！眾點2問題：反而更髒

不只在台灣可見其設計，過去也有國外網友在餐廳目擊類似設計，一部分人認為其較美觀，可以隱藏利用石頭遮擋排水孔，大幅提升空間的整體美感，放入鵝卵石也能增添較自然的造景設計。

不過亦有人持不同看法，認為石頭與石頭間的縫隙容易卡垢、累積皂垢與水垢，反而比一般洗手台還髒。潮濕的環境加上石頭縫隙積水，還可能成為蚊蟲孳生的溫床。如民眾家中洗手台也想放置石頭，建議定期將石頭取出清洗，或選用表面平滑、不易吸水的石頭，減少卡髒污的機會。

@liifeonmarz Replying to @sar-AHHH Thanks 🥰, hope this answers your question.

♬ original sound - LiifeonMarz🌺

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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