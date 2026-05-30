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洗手台為什麼要放一堆石頭？內行公布用途：很多人不知

▲有民眾發現戶外洗手台被丟滿一堆石頭，不解有何用途而上網發問。（圖／路上觀察學院臉書）

洗手台放石頭不只裝飾！還能防水花、阻擋異物

根據內行分析主要有3大功能，包括「防止水花濺出、避免異物掉落、減少水流噪音」。

▲過去國外網友也在餐廳等場合，發現洗手台內被放滿許多石頭。（圖／翻攝Reddit）

國外洗手台也有石頭！眾點2問題：反而更髒

認為石頭與石頭間的縫隙容易卡垢、累積皂垢與水垢，反而比一般洗手台還髒。潮濕的環境加上石頭縫隙積水，還可能成為蚊蟲孳生的溫床。

台灣不少公共場所或戶外景觀區的洗手台內，有時會被放滿一堆石頭，但其不只是用來裝飾美觀，背後其實藏有便利用途！，且過去該設計在國外亦有出現，讓一票人大長知識。有網友近日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，從畫面中可見戶外設立4個洗手台，但每個洗手台內都放滿10幾個石頭，讓他不解有何用途，好奇發問「有點不懂，為什麼洗手池要放一些石頭。」貼文曝光後，瞬間引來眾人點出用途，「水比較不會噴濺出來的功能吧」、「感覺可以避免一些飾品直接掉排水孔」、「有石頭擋著，有小垃圾、菜渣掉入也會是先卡在石頭上，比較不會造成阻塞」。事實上，在台灣有時可見洗手台內放置鵝卵石，並常見於公共場所或戶外景觀區，其設計不只是為了裝飾讓視覺美觀，首先，圓潤的石頭能夠分散強烈的水柱，大幅減少洗手時水花濺出弄濕衣物的機會。再來，由於石頭體積大，能阻擋與防止落葉、紙屑、垃圾或洗手時掉落的物品如戒指等，不慎滑入排水孔內。最後，由於水流衝擊水槽容易產生較大的噪音，透過鵝卵石的緩衝能有效降低水流聲音。不只在台灣可見其設計，過去也有國外網友在餐廳目擊類似設計，一部分人認為其較美觀，可以隱藏利用石頭遮擋排水孔，大幅提升空間的整體美感，放入鵝卵石也能增添較自然的造景設計。不過亦有人持不同看法，如民眾家中洗手台也想放置石頭，建議定期將石頭取出清洗，或選用表面平滑、不易吸水的石頭，減少卡髒污的機會。