我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今明兩天各地多雲到晴的天氣為主，午後中南部地區、山區有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）

▲今日到下周二吹東北風，高溫略降，北部高溫約30至32，中南部還是有32至34度。（圖／中央氣象署提供）

今明兩天各地多雲到晴，午後南部要留意局部短暫雷雨，薔蜜颱風最快今增強為中度颱風，下周一、下周二外圍雲系影響台灣，北部、宜蘭有雨，較明顯的天氣轉變、雨勢最大的時間點在下周五，新一波梅雨季鋒面襲台，全台都有明顯降雨，不過預報時間尚久，需要進一步觀測。中央氣象署預報員指出，薔蜜颱風30日8時的中心位置在東南東方1000公里海面上，朝西北往菲律賓東方海面前進，周日會北轉往日本海域，今明兩天就會增強為中度颱風，北轉過程中，下周一最靠近台灣，受到外圍環流雲系影響，迎風面北部及宜蘭地區有局部短暫陣雨。今明兩天各地多雲到晴的天氣為主，午後中南部地區、山區有局部短暫雷陣雨，山區可能會有短延時豪雨發生，下周一迎風面北部、宜蘭受到颱風影響，有迎風面降雨，下周二颱風遠離雨勢趨緩；下周三、下周四轉為偏南風，南部地區有短暫陣雨，午後大台北、宜花及山區有短暫雨。下周五新一波鋒面影響，天氣不穩定，低壓帶開始北上影響台灣，南部地區整日有雨，其他地區有午後短暫陣雨。未來溫度趨勢，今日到下周二吹東北風，高溫略降，北部高溫約30至32，中南部還是有32至34度，內陸仍有機會達到36度高溫；下周三後溫度回升，高溫範圍增多。