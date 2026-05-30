「2026碧潭水舞季-舞力全High」已於本月初正式登場，活動將至6月14日，今年全面升級展演特點與視覺效果，水舞展演結合水舞、雷射光雕等，每晚18:30至21:00共安排6場。新北市府表示，今（30）日還將加碼水上鋼鐵人飛板秀，每半小時展演一次，還會在19:00、20:30這兩場表演中加碼尾翼煙火表演。《NOWNEWS今日新聞》整理水上鋼鐵人飛板秀時間、最佳觀賞點、交通等資訊一次看。
🟡2026「新北碧潭水舞季」主要資訊：
日期：即日起～6月14日
時間：每日18:30-21:00
地點：碧潭風景區東岸廣場（新北市新店區）
門票費用：免費
每日水舞時間：每晚18時30分至21時，安排6場水舞展演，每半小時1場、每場5分鐘。
🟡2026「新北碧潭水舞季」必看兩大亮點：
亮點一、今年規模將更盛大，首次採雙菱形水舞舞台
新北市府提到，本次水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。
演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。
亮點二、首度導入LED發光地磚
今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」。
🟡2026「新北碧潭水舞季」最佳觀賞點：
新北市府提到，碧潭東岸廣場可同時欣賞水舞與煙火，是首選觀賞位置；碧潭西岸同樣視野良好。
🟡2026「新北碧潭水舞季」鋼鐵人飛板秀、煙火秀資訊：
📍鋼鐵人飛板秀：
時間：5月30日，18:30～21:00（配合每半小時展演一次的水舞秀穿插登場）
備註：水上鋼鐵人會在19:00、20:30這兩場表演中加碼尾翼煙火表演(大約30秒)
📍煙火秀：
時間：6月14日，時間待公告
備註：300秒煙火秀今年僅有1場，安排在閉幕當晚壓軸演出。
📍水上舞台DJ秀
日期：05月30日(六)、06月06日(六)
時間：原定15:30-17:30改為16:00-18:00
🟡2026「新北碧潭水舞季」交通資訊：
📍自行開車
▪️國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-辛亥路-基隆路高架道路-環河路-北新路-新店路。
▪️國道3號-新店交流道下-中興路-北宜路-新店路。
▪️停車場：活動期間，碧潭周遭停車場易全數停滿，建議現場恐難即時找到車位，建議開車民眾可將車輛停放於「捷運新店區公所站」及「捷運七張站」附近停車場，再轉乘捷運前往活動會場。
📍搭捷運：
綠線松山新店線捷運新店站，出站後即可到達碧潭風景區。
📍搭公車：
▪️「捷運新店站」下車，步行約5分鐘（644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
▪️「碧潭站」下車，步行約5分鐘（644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
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日期：即日起～6月14日
時間：每日18:30-21:00
地點：碧潭風景區東岸廣場（新北市新店區）
門票費用：免費
每日水舞時間：每晚18時30分至21時，安排6場水舞展演，每半小時1場、每場5分鐘。
亮點一、今年規模將更盛大，首次採雙菱形水舞舞台
新北市府提到，本次水舞舞台採用雙菱形構造設計，並提升整體展演深度，搭配噴水點位與動態編排，突破以往單一視覺形式，讓整體演出更具變化與張力。
演出以中央25公尺大型水幕為核心，向左右軸向延展至55公尺寬度，透過雷射光雕直接投射於水幕之上，呈現立體且層次豐富的視覺畫面。
亮點二、首度導入LED發光地磚
今年更首度導入LED發光地磚，隨著音樂節奏與水舞同步變化，營造如同戶外Disco般的動感氛圍；中央另設置6組LED光束燈，以直衝天際的光柱象徵「碧潭之心」。
🟡2026「新北碧潭水舞季」最佳觀賞點：
新北市府提到，碧潭東岸廣場可同時欣賞水舞與煙火，是首選觀賞位置；碧潭西岸同樣視野良好。
🟡2026「新北碧潭水舞季」鋼鐵人飛板秀、煙火秀資訊：
📍鋼鐵人飛板秀：
時間：5月30日，18:30～21:00（配合每半小時展演一次的水舞秀穿插登場）
備註：水上鋼鐵人會在19:00、20:30這兩場表演中加碼尾翼煙火表演(大約30秒)
📍煙火秀：
時間：6月14日，時間待公告
備註：300秒煙火秀今年僅有1場，安排在閉幕當晚壓軸演出。
📍水上舞台DJ秀
日期：05月30日(六)、06月06日(六)
時間：原定15:30-17:30改為16:00-18:00
🟡2026「新北碧潭水舞季」交通資訊：
📍自行開車
▪️國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-辛亥路-基隆路高架道路-環河路-北新路-新店路。
▪️國道3號-新店交流道下-中興路-北宜路-新店路。
▪️停車場：活動期間，碧潭周遭停車場易全數停滿，建議現場恐難即時找到車位，建議開車民眾可將車輛停放於「捷運新店區公所站」及「捷運七張站」附近停車場，再轉乘捷運前往活動會場。
📍搭捷運：
綠線松山新店線捷運新店站，出站後即可到達碧潭風景區。
📍搭公車：
▪️「捷運新店站」下車，步行約5分鐘（644、849、930、綠5、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。
▪️「碧潭站」下車，步行約5分鐘（644、647、849、930、綠3、綠5、綠12、綠13、基隆路幹線、松江新生幹線）。