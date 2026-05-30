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前立委許毓仁投書美國政治外交雜誌 《國家利益》，強調台灣安全不應成為任何大國交易的一部分，若美國將台灣防衛議題拿來換取短期的美中關係穩定，不僅無法帶來真正的和平，反而可能削弱嚇阻力，增加未來衝突的風險。更強調若台灣的安全受到侵蝕，不僅將改變區域安全格局，也將動搖美國盟友與夥伴對華府承諾的信心，台灣的防衛不應成為談判桌上的籌碼，這不僅關乎台灣的未來，也關乎美國在印太地區的信譽，以及未來國際秩序的穩定。許毓仁表示，台灣的安全不應成為任何大國交易的一部分。若美國將台灣防衛議題拿來換取短期的美中關係穩定，不僅無法帶來真正的和平，反而可能削弱嚇阻力，增加未來衝突的風險。北京長期以來真正希望達成的目標，並非美國立刻放棄台灣，而是逐步削弱美台軍事合作與政治互動，包括延緩軍售、降低高層交流，以及減少對台灣的公開支持。如果華府在這些議題上讓步，北京很可能將其解讀為美國意志正在鬆動，而不是善意的外交安排。許毓仁提到，回顧歷史，面對修正主義強權，讓步往往不會換來穩定，反而可能帶來更多壓力與更高的風險。支持台灣並非只是價值觀問題，更是美國重要的戰略利益。台灣位於第一島鏈的核心位置，是維持印太地區力量平衡的重要支點。若台灣的安全受到侵蝕，不僅將改變區域安全格局，也將動搖美國盟友與夥伴對華府承諾的信心。從日本、菲律賓到澳洲，各國都在觀察美國是否願意維持其長期的安全承諾。許毓仁直言，並不認為美中關係穩定與支持台灣是互相矛盾的目標。事實上，真正的穩定應建立在可信的嚇阻之上，而非建立在對北京讓步的基礎上。美國完全可以在管理競爭、防止誤判的同時，持續支持台灣的防衛能力建設。這包括加速軍售交付、深化安全合作，以及協助台灣提升自我防衛能力。許毓仁說，今天北京真正想測試的，是台灣是否可能成為美中交易的一部分。然而，諷刺的是，台灣越是在全球供應鏈、半導體產業與印太安全架構中扮演不可或缺的角色，它就越難被當成可以交換的籌碼。台灣不是問題本身，而是維持區域秩序的重要一環。許毓仁提到，認為避免台海衝突最有效的方法，不是削弱台灣，也不是降低對台支持，而是讓北京清楚理解，透過武力改變現狀的代價將遠高於收益。只有當中國相信無法透過脅迫達成政治目標時，和平與穩定才有可能長久維持。最後許毓仁強調，台灣的防衛不應成為談判桌上的籌碼。這不僅關乎台灣的未來，也關乎美國在印太地區的信譽，以及未來國際秩序的穩定。