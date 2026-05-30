我是廣告 請繼續往下閱讀

▲哈尼小微在27日凌晨，因「恙蟲病」離世。（圖／翻攝自微博）

中國雲南的39歲網紅「哈尼小微」，在昨（29）日傳出已於兩天前離世的消息，親友也出面證實，並透露她在27日凌晨2點左右過世，死因是被蟲咬感染後，沒能及時發現就醫。哈尼小微的弟弟表示，他送姊姊到醫院治療時，才得知對方得了「恙蟲病」，但不料因沒能及時就醫，而錯過了黃金治療時間，最終不幸病逝。哈尼小微在27日凌晨離世，她的親友透露哈尼小微平時常常直播，但卻有一段時間未開播，沒想到是因為得了「恙蟲病」，被蟲咬感染後未能及時就醫。哈尼小微的弟弟透露姊姊其實身體不舒服了一段時間，原以為是太過勞累，但狀況持續惡化後，便緊急從東南亞返回雲南住院治療後，沒想到卻已錯過黃金治療期。在過世前幾天，哈尼小微還因喉嚨感染太嚴重吃不下飯，最終於27日凌晨宣告不治，並在當天下午安葬。哈尼小微在1987年出生於雲南，她過去曾獨自前往東南亞「金三角」地區工作，經常透過短影音與直播分享少數民族傳統文化、異地打工的真實生活與個人心情抒發，在網路上累積了超過3萬名粉絲。恙蟲病又稱叢林型斑疹傷寒，是一種恙蟎幼蟲叮咬而傳播的急性發熱性疾病，好發於春夏季，特別是在郊外、草叢或離島地區活動容易感染。恙蟲病的黃金治療時間為發病後的36至48小時內，潛伏期則約9至12天，可能會有發燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、皮膚紅疹等症狀，其中叮咬處會出現黑色焦痂，更是重要特徵。未經妥善治療者，死亡率可高達60%；但若及時治療，通常可迅速退燒且死亡率小於5%。