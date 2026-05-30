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彭博數據顯示S&P 500企業高達82.57%的每股盈餘（EPS）優於預期，平均成長達27.17%，顯示AI不是一時熱潮，而是正處於超級循環的持續上升，尤其巨頭資本支出預計2027年破兆，軍備賽已延燒至核能與液冷機房。不過，專家指出，在地緣賽局與市場波動加劇的環境下，資金若過度集中於美股或台股，將面臨較高的單一市場風險，建議投資人除了堅定擁抱AI大趨勢外，也應全面強化多元配置策略。ChatGPT剛問世時，市場還在觀望是持續性趨勢還是稍縱即逝的潮流，如今這股AI浪潮已演變成驚天巨浪。中租基金平台總經理蘇皓毅指出，2026年各雲端服務大廠（CSP）的資本支出將衝高達6000億至7000億美元，2027年更預期突破1兆美元。驅動力在於AI算力供不應求的變現能力，隨著每單位Token的運算成本每年以60%至70%的速度高速下降，AI Agentic（代理式AI）帶來的需求暴增，AI資本支出正快速轉化為實質獲利，豐厚的回報期即將到來，例如以業務主攻企業客戶的Anthropic為例，業界預期其有機會率先實現單季獲利，印證AI商業化進程遠比市場預期更快。AI基礎建設的競賽已進入新戰場，這股浪潮迄今仍無減速跡象。蘇皓毅分析，面對台積電最新先進3奈米與2奈米製程，以及CoWoS先進封裝產能極度吃緊的現狀，大廠除了持續瘋搶NVIDIA新平台，也加速開發客製化特殊應用晶片（ASIC）。「電力」可謂是AI時代的戰略新石油，科技巨頭紛紛應用自由現金流，大舉跨界布局核能、潔淨能源與智慧電網，積極搶地、搶電、甚至瘋搶所謂的「基礎外殼（Powered Shells）」，也就是可配合AI高功耗進行客製，以「液冷」代替「氣冷」散熱的機房毛胚。AI算力的軍備競賽，早已從晶片延伸至能源與基礎設施。在外部總經環境與地緣賽局方面，蘇皓毅分析，聯準會新任主席華許於5月22日宣布就職，儘管重申維持物價穩定與捍衛貨幣政策獨立性的框架，但市場普遍預期聯準會今年都將按兵不動，至少在6月維持利率不變，而不急於表態。與此同時，美國與伊朗的停戰談判雖持續了一段時間，短期零星衝突導致市場瀰漫「NACHO（荷姆茲海峽不會重啟）」的悲觀預期，但全面重啟戰端的可能性不大，中期來看荷姆茲海峽仍很有機會再啟動通航，地緣風險仍屬可控範圍。蘇皓毅指出，我們正在見證AI超級循環週期的持續上升期，但在地緣賽局與市場波動加劇的環境下，資金若過度集中於美股或台股，將面臨較高的單一市場風險。他建議，投資人除了堅定擁抱AI大趨勢外，也應全面強化多元配置策略，適時布局長線避險的黃金基金，部分資金則跳脫美台框架，靈活配置於日本、新加坡等成熟市場股票基金，或韓國、越南等新興市場股票基金，在高波動局勢下，拓寬投資組合的多樣性與穩定增長的韌性。