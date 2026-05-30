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端午連假神劇即將上架！Netflix 6月片單太強大

▲台劇《欠妳的那場婚禮》是嚴藝文最新力作，由（中）認為，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀等演員，卡司相當強大。（圖／記者嚴俊強攝影）

▲由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》將登上Netflix。（圖／索尼提供）

▲賀歲國片《雙囍》集結眾多實力派演員，在笑中帶淚的劇情中探討婚姻與家庭關係。（圖／水花電影提供）

🟡《金特務：本色回歸》動作爽感滿分！蘇志燮化身最強爸爸

▲《金特務：本色回歸》由男神蘇志燮主演，將化身最強爸爸為了女兒展開一場復仇動作大戲。（圖／Netflix提供）

🟡《影后》嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》！超現實奇蹟找回愛與意義

▲《欠妳的那場婚禮》由金鐘導演嚴藝文執導，以中年危機與時空奇蹟為核心，講述搖滾男神重拾愛情的療癒之旅。（圖／公視提供）

🟡《降世神通：最後的氣宗》第2季回歸！超人氣角色達芙將登場

2026年6月Netflix上架電影名單！15部開播時間一次看

▲Netflix 2026年6月上架電影名單一次看。（圖／Netflix臉書）

2026年6月Netflix上架影集名單！21部時間一次看

▲Netflix 2026年6月上架影集名單一次看。（圖／Netflix臉書）

線上串流平台Netflix每月定期公布最新片單，《NOWNEWS今日新聞》整理Netflix 6月片單資訊，包含Netflix 6月電影上架時間、Netflix 6月影集上架時間，以及Netflix 6月推薦片單，帶領觀眾快速了解6月看什麼。台灣Netflix於本月26日公布2026年6月最新片單，總計多達15部電影、21部影集上架，其中台劇《欠妳的那場婚禮》將於端午連假第二天6月20日上線，由身兼金鐘影后、編導演，三重身分的嚴藝文，自推出《俗女養成記》、《影后》後所推出的最新力作，卡司同樣強大，讓粉絲期待值爆高。此外，蜘蛛人系列電影《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》、女神卡卡主演的《一個巨星的誕生》、賀歲國片《雙囍》和007系列多部電影，都將重新登上Netflix平台，讓用戶興奮大讚「終於可以看到007了」、「雙囍好看欸！終於等到上架可以二刷了」、「也太多我想看的吧！應該是今年目前為止最好的一次」。Netflix《金特務：本色回歸》由韓國SBS推出的最新韓劇，改編自同名人氣網漫《金部長》，並由男神蘇志燮主演，劇情講述看似平淡無奇的銀行職員竟是秘密特工，為了找回獨一無二的寶貝女兒，化身最強爸爸重回危險世界，本劇融合親情與復仇，自帶爽感的動作戲碼讓影迷十分期待。Netflix影集《欠妳的那場婚禮》由身兼金鐘影后的金鐘導演、編劇嚴藝文執導，是她繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新愛情喜劇，本次集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊等實力派演員。本次劇情首次以男性視角出發，講述落魄中年的樂團主唱，與妻子陷入婚姻危機，卻在一場超現實奇蹟中回望過去，試圖找回愛的初衷，並展開一場愛與自我救贖的故事。Netflix動畫改編真人版影集《降世神通：最後的氣宗》於2024年推出後，宣布將推出第二季與第三季，並將以第三季作結。第二季將於6月25日正式上線，其中人氣角色「北方達芙」（Toph Beifong）將首次亮相，讓冒險劇情更加充滿張力與看頭。第二季中，年輕的神通王安為了阻止烈火國侵略北極善水王國、取得悲喜參半的勝利之後，安、凱塔拉、蘇卡重整旗鼓，出發去尋找行蹤飄忽的土強王，要拜託他一起齊力對抗可怕的烈火王傲賽。《劇場版銀河特急Milky★Subway 》《蜘蛛人：返校日》《蜘蛛人：離家日》《一個巨星的誕生》《回歸之路》《雙囍》《母性本能：德州奪胎案》《007：量子危機》《007：生死交戰》《007：空降危機》《007：惡魔四伏》《007首部曲：皇家夜總會》《星河入夢》《美國製造》《人夫總動員》《紐約新醫革命：第1-3季》《殺戮都市GANTZ》《身為魔族的我想向勇者小隊的可愛女孩告白》《夜班追星族》《鐵拳教育》《美少爺之戀》《愛情羅勒香》《芝麻街：第3輯》《雞鬥士》《格鬥實況》《REBOOT》《One Piece ： Whole Cake Island 2》《男子心如鑽》《夢魘殺魔》第1-8季《欠妳的那場婚禮》《降世神通：最後的氣宗》第2季《金特務：本色回歸》《我要成為超級巨星》《畢業》《末行手記》《刃牙道：無敵武士》第1季part2