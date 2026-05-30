線上串流平台Netflix每月定期公布最新片單，近期官方終於宣布Netflix 2026年6月片單，本次共有36部電影與影集上架，其中台劇《欠妳的那場婚禮》將於端午連假期間上架，同時多部經典電影《雙囍》、《一個巨星的誕生》都將回歸。《NOWNEWS今日新聞》整理Netflix 6月片單資訊，包含Netflix 6月電影上架時間、Netflix 6月影集上架時間，以及Netflix 6月推薦片單，帶領觀眾快速了解6月看什麼。

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📍端午連假神劇即將上架！Netflix 6月片單太強大

台灣Netflix於本月26日公布2026年6月最新片單，總計多達15部電影、21部影集上架，其中台劇《欠妳的那場婚禮》將於端午連假第二天6月20日上線，由身兼金鐘影后、編導演，三重身分的嚴藝文，自推出《俗女養成記》、《影后》後所推出的最新力作，卡司同樣強大，讓粉絲期待值爆高。

▲台劇《欠妳的那場婚禮》是嚴藝文最新力作，由（中）認為，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀等演員，卡司相當強大。（圖／記者嚴俊強攝影）
▲台劇《欠妳的那場婚禮》是嚴藝文最新力作，由（中）認為，集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀等演員，卡司相當強大。（圖／記者嚴俊強攝影）
此外，蜘蛛人系列電影《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》、女神卡卡主演的《一個巨星的誕生》、賀歲國片《雙囍》和007系列多部電影，都將重新登上Netflix平台，讓用戶興奮大讚「終於可以看到007了」、「雙囍好看欸！終於等到上架可以二刷了」、「也太多我想看的吧！應該是今年目前為止最好的一次」。

▲由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》將登上Netflix。（圖／索尼提供）
▲由湯姆霍蘭德（Tom Holland）主演的《蜘蛛人：返校日》、《蜘蛛人：離家日》將登上Netflix。（圖／索尼提供）
▲賀歲國片《雙囍》集結眾多實力派演員，在笑中帶淚的劇情中探討婚姻與家庭關係。（圖／水花電影提供）
▲賀歲國片《雙囍》集結眾多實力派演員，在笑中帶淚的劇情中探討婚姻與家庭關係。（圖／水花電影提供）
🟡《金特務：本色回歸》動作爽感滿分！蘇志燮化身最強爸爸

Netflix《金特務：本色回歸》由韓國SBS推出的最新韓劇，改編自同名人氣網漫《金部長》，並由男神蘇志燮主演，劇情講述看似平淡無奇的銀行職員竟是秘密特工，為了找回獨一無二的寶貝女兒，化身最強爸爸重回危險世界，本劇融合親情與復仇，自帶爽感的動作戲碼讓影迷十分期待。

▲《金特務：本色回歸》由男神蘇志燮主演，將化身最強爸爸為了女兒展開一場復仇動作大戲。（圖／Netflix提供）
▲《金特務：本色回歸》由男神蘇志燮主演，將化身最強爸爸為了女兒展開一場復仇動作大戲。（圖／Netflix提供）
🟡《影后》嚴藝文新作《欠妳的那場婚禮》！超現實奇蹟找回愛與意義

Netflix影集《欠妳的那場婚禮》由身兼金鐘影后的金鐘導演、編劇嚴藝文執導，是她繼《俗女養成記》、《影后》後推出全新愛情喜劇，本次集結張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱、蒲禾菲、裴子齊等實力派演員。

本次劇情首次以男性視角出發，講述落魄中年的樂團主唱，與妻子陷入婚姻危機，卻在一場超現實奇蹟中回望過去，試圖找回愛的初衷，並展開一場愛與自我救贖的故事。    

▲《欠妳的那場婚禮》由金鐘導演嚴藝文執導，以中年危機與時空奇蹟為核心，講述搖滾男神重拾愛情的療癒之旅。（圖／公視提供）
▲《欠妳的那場婚禮》由金鐘導演嚴藝文執導，以中年危機與時空奇蹟為核心，講述搖滾男神重拾愛情的療癒之旅。（圖／公視提供）
🟡《降世神通：最後的氣宗》第2季回歸！超人氣角色達芙將登場

Netflix動畫改編真人版影集《降世神通：最後的氣宗》於2024年推出後，宣布將推出第二季與第三季，並將以第三季作結。第二季將於6月25日正式上線，其中人氣角色「北方達芙」（Toph Beifong）將首次亮相，讓冒險劇情更加充滿張力與看頭。

第二季中，年輕的神通王安為了阻止烈火國侵略北極善水王國、取得悲喜參半的勝利之後，安、凱塔拉、蘇卡重整旗鼓，出發去尋找行蹤飄忽的土強王，要拜託他一起齊力對抗可怕的烈火王傲賽。

📍2026年6月Netflix上架電影名單！15部開播時間一次看

◼︎ 6月1日
《劇場版銀河特急Milky★Subway 》

◼︎ 6月3日
《蜘蛛人：返校日》
《蜘蛛人：離家日》

◼︎ 6月4日
《一個巨星的誕生》

◼︎ 6月8日
《回歸之路》

◼︎ 6月11日
《雙囍》

◼︎ 6月12日
《母性本能：德州奪胎案》

◼︎ 6月15日
《007：量子危機》
《007：生死交戰》
《007：空降危機》
《007：惡魔四伏》
《007首部曲：皇家夜總會》

◼︎ 6月18日
《星河入夢》

◼︎ 6月25日
《美國製造》

◼︎ 即將上架
《人夫總動員》

▲Netflix 2026年6月上架電影名單一次看。（圖／Netflix臉書）
▲Netflix 2026年6月上架電影名單一次看。（圖／Netflix臉書）
📍2026年6月Netflix上架影集名單！21部時間一次看

◼︎ 6月1日
《紐約新醫革命：第1-3季》
《殺戮都市GANTZ》
《身為魔族的我想向勇者小隊的可愛女孩告白》

◼︎ 6月4日
《夜班追星族》

◼︎ 6月5日
《鐵拳教育》

◼︎ 6月6日
《美少爺之戀》
《愛情羅勒香》

◼︎ 6月8日
《芝麻街：第3輯》

◼︎ 6月10日
《雞鬥士》

◼︎ 6月11日
《格鬥實況》

◼︎ 6月14日
《REBOOT》

◼︎ 6月15日
《One Piece ： Whole Cake Island 2》

◼︎ 6月16日
《男子心如鑽》

◼︎ 6月18日
《夢魘殺魔》第1-8季

◼︎ 6月20日
《欠妳的那場婚禮》

◼︎ 6月25日
《降世神通：最後的氣宗》第2季

◼︎ 6月26日
《金特務：本色回歸》

◼︎ 6月27日
《我要成為超級巨星》

◼︎ 6月30日
《畢業》

◼︎ 即將上架
《末行手記》
《刃牙道：無敵武士》第1季part2

▲Netflix 2026年6月上架影集名單一次看。（圖／Netflix臉書）
▲Netflix 2026年6月上架影集名單一次看。（圖／Netflix臉書）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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