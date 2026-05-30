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「婚外情」被傳10幾年 柯：就繼續講吧

台灣民眾黨前主席柯文哲日前留言嗆「創黨之母」蔡壁如，再被政治評論員吳靜怡爆出疑有婚外情、甚至手寫情書追求愛慕者。柯文哲今天到台中輔選時，語帶不屑地表示，名嘴上電視講的內容，都不用證據也沒有責任，既然都已經講10幾年，就繼續講吧。政治評論員吳靜怡前天在直播節目中，指主席柯文哲過去曾對不少心儀女性表白、昔日黃姓隨行秘書即是其中一朵「解語花」，甚至還親自寫過7000字情書傳遞心意，並暗示他看過原檔，稱「有人把它紀錄下來」，隨後網路瘋傳「情書」內容，更有名嘴指對象是一名媒體女記者，最後被迫離職。柯文哲（30）日陪同台中市西屯區市議員參選人劉芩妤掃街，對外傳婚外情、手寫情書一事，他語氣不屑地說「台灣的名嘴上電視講東西，都不用證據也沒有責任，既然都已經講10幾年了，就繼續講吧」。柯文哲說，這些似是而非的謠言，「標準答案叫做年代久遠不復記憶」，他並感慨放話文化，從以前側翼說他家廁所有比特幣到現在，隨便講講都不用負責任，這些亂象不是一天可以解決的。對於名嘴指他是「渣男」，柯無奈說「罵我更難聽的話什麼都有」。