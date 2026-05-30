每年5月至9月是芒果盛產季，香甜多汁又能入菜、做甜點，是許多人夏天最愛的水果之一。不過芒果雖然好吃，保存卻相當講究，若買回家後直接塞進冰箱，反而可能因為保存方式錯誤，導致表皮長黑點、果肉軟爛，甚至還沒吃完就壞掉。農業部「食農教育資訊整合平臺」就提醒，芒果保存關鍵在於「軟熟後再冷藏」，且冷藏時應用紙袋或報紙包好，避免用塑膠袋包裹，才能延長保鮮時間。
芒果營養價值高
在印度古經典中被譽為「聖果」，是夏日最佳的日常營養補給品，芒果富含膳食纖維、維生素C、維生素A、菸鹼素、鉀、磷、鈣、鎂、鐵、鋅等微量元素，1顆約500公克的愛文芒果，即滿足一個人一天所需的維生素C及維生素A含量。中醫認為芒果具有益胃止嘔、生津解渴及止暈眩等功效，是防暈止吐的天然藥品，胃口不好時吃些芒果可增進食慾，既開胃解渴又清熱消暑。
芒果別一買回家就冰，軟熟後再送冷藏
農業部「食農教育資訊整合平臺」曾分享芒果挑選與保存方法，農業部指出，芒果若尚未軟熟，買回家後不建議立刻放進冰箱，而是應先放在室內陰涼、通風處，約可保存3至5天；等到芒果軟熟後，若無法即時食用，才適合改放冷藏保存。
農業部也提醒，芒果冷藏時應先用紙袋或報紙包好，再放進冰箱蔬果槽，並儘早食用完畢。要特別注意的是，千萬不要用塑膠袋包裹芒果，因為塑膠袋容易讓水氣滯留，產生潮濕環境，反而可能使芒果更快腐爛。
芒果怎麼挑？看外觀、摸觸感、聞香氣
農業部建議，可從外觀、觸感與氣味判斷。外觀應挑選表皮色澤鮮麗、果型飽滿的芒果；觸感則以表皮細緻、帶有白色果粉者為佳；若聞起來香氣濃郁，也代表成熟度較好。若剛買回家的芒果摸起來偏硬，也不一定不能吃，像愛文芒果通常採收後已成熟，可直接食用；但玉文、金煌等品種，則可等到果實軟熟、散發香氣後再吃，風味會更好。
芒果長黑斑還能吃嗎？變色變味就別吃
不少人也會疑惑，芒果表皮出現黑斑還能不能吃？農業部說明，芒果表皮黑點可能是黑斑病或炭疽病造成，若只是少量黑斑、仍在初期階段，可將受害部位切除後食用，但最好盡快吃完，避免真菌進一步入侵果肉，造成腐敗。若芒果已出現變色、變味等情形，就不建議再食用，應直接丟棄。
芒果保存重點一次看
1.還沒軟熟：放在室內陰涼、通風處，可保存約3至5天。
2.已經軟熟：用紙袋或報紙包好，放入冰箱蔬果槽冷藏。
3.不要用塑膠袋包：容易產生水氣，反而加速腐爛。
4.少量黑斑：可切除受害部位後盡快食用。
5.變色、變味：代表可能已腐敗，不建議再吃。
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在印度古經典中被譽為「聖果」，是夏日最佳的日常營養補給品，芒果富含膳食纖維、維生素C、維生素A、菸鹼素、鉀、磷、鈣、鎂、鐵、鋅等微量元素，1顆約500公克的愛文芒果，即滿足一個人一天所需的維生素C及維生素A含量。中醫認為芒果具有益胃止嘔、生津解渴及止暈眩等功效，是防暈止吐的天然藥品，胃口不好時吃些芒果可增進食慾，既開胃解渴又清熱消暑。
農業部「食農教育資訊整合平臺」曾分享芒果挑選與保存方法，農業部指出，芒果若尚未軟熟，買回家後不建議立刻放進冰箱，而是應先放在室內陰涼、通風處，約可保存3至5天；等到芒果軟熟後，若無法即時食用，才適合改放冷藏保存。
農業部也提醒，芒果冷藏時應先用紙袋或報紙包好，再放進冰箱蔬果槽，並儘早食用完畢。要特別注意的是，千萬不要用塑膠袋包裹芒果，因為塑膠袋容易讓水氣滯留，產生潮濕環境，反而可能使芒果更快腐爛。
芒果怎麼挑？看外觀、摸觸感、聞香氣
農業部建議，可從外觀、觸感與氣味判斷。外觀應挑選表皮色澤鮮麗、果型飽滿的芒果；觸感則以表皮細緻、帶有白色果粉者為佳；若聞起來香氣濃郁，也代表成熟度較好。若剛買回家的芒果摸起來偏硬，也不一定不能吃，像愛文芒果通常採收後已成熟，可直接食用；但玉文、金煌等品種，則可等到果實軟熟、散發香氣後再吃，風味會更好。
芒果長黑斑還能吃嗎？變色變味就別吃
不少人也會疑惑，芒果表皮出現黑斑還能不能吃？農業部說明，芒果表皮黑點可能是黑斑病或炭疽病造成，若只是少量黑斑、仍在初期階段，可將受害部位切除後食用，但最好盡快吃完，避免真菌進一步入侵果肉，造成腐敗。若芒果已出現變色、變味等情形，就不建議再食用，應直接丟棄。
1.還沒軟熟：放在室內陰涼、通風處，可保存約3至5天。
2.已經軟熟：用紙袋或報紙包好，放入冰箱蔬果槽冷藏。
3.不要用塑膠袋包：容易產生水氣，反而加速腐爛。
4.少量黑斑：可切除受害部位後盡快食用。
5.變色、變味：代表可能已腐敗，不建議再吃。