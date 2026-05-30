台灣夏天水果包含芒果、西瓜、荔枝，香甜多汁吃起來超過癮，其中荔枝成交價已從4月底的每公斤300元，到今（30）日僅有約100元，因此可以把握機會購買。台灣荔枝分有玉荷包、黑葉等品種，通通都多汁又香甜，而買回家的荔枝怕短時間吃不完，農糧署曾分享3招方便保存，甚至可以放一個月。
台灣荔枝主分三大類 現在玉荷包最當季
台灣最大荔枝產地以高雄的大樹、旗山等地種植面積最廣，另外還有台中、南投都盛產荔枝。而荔枝品種中，5月上旬到6月下旬以「玉荷包」為主，特色是「肉厚核小」且帶有「濃郁香氣」；而6月則有台灣種植最大宗的「黑葉」，7月則是「糯米糍」。
根據當季好蔬果的資料，荔枝4月底的成交價每公斤約300元，5月初時降至280元，接著開始一路下跌，5月22日價格砍半到每公斤130.6元，今（30）日更是約莫每公斤100元，等於僅剩三分之一，想吃荔枝的民眾可以趁現在搶便宜。
荔枝保存 官方教3大招
根據農糧署分享資訊，正確保存荔枝建議有三大招，購買後可視用途和食用頻率「以整束冷藏」或「個別泡鹽水冷藏」此兩種保存方式最常用，可盡量避免太早變黑；而若想製作甜點或荔枝飲品，也可以「去殼去籽後冷凍保存」，冷凍最長可保鮮約1個月。
另外，「無毒教母」譚敦慈也分享過自己的私房密技：「濕紙巾」保鮮法，用此一方式保存，不會荔枝褐化，變得黑又乾，同時果肉依舊飽滿多汁，保存7天跟剛買回來的一樣好吃。
📍荔枝保存步驟：
1、清洗：荔枝剪成一顆顆用水清洗3-4次然後瀝乾水分，不滴水即可。
2、容器下紙巾：在容器或是保鮮盒下方鋪上廚房紙巾後放入荔枝。
3、蓋上濕紙巾：取一張廚房紙巾用水沾濕擰乾，蓋在荔枝上放入冰箱冷藏室保存。
4、不需密封：用濕廚房紙巾覆蓋上荔枝保持通風，不需要用保鮮盒密封，蒂頭較不會發霉。
5、每天沾濕擰乾：需要每天把蓋在荔枝上的廚房紙巾拿出來再沾濕擰乾蓋在荔枝上，但鋪在容器下的廚房紙巾無需更換。
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台灣最大荔枝產地以高雄的大樹、旗山等地種植面積最廣，另外還有台中、南投都盛產荔枝。而荔枝品種中，5月上旬到6月下旬以「玉荷包」為主，特色是「肉厚核小」且帶有「濃郁香氣」；而6月則有台灣種植最大宗的「黑葉」，7月則是「糯米糍」。
荔枝保存 官方教3大招
根據農糧署分享資訊，正確保存荔枝建議有三大招，購買後可視用途和食用頻率「以整束冷藏」或「個別泡鹽水冷藏」此兩種保存方式最常用，可盡量避免太早變黑；而若想製作甜點或荔枝飲品，也可以「去殼去籽後冷凍保存」，冷凍最長可保鮮約1個月。
📍荔枝保存步驟：
1、清洗：荔枝剪成一顆顆用水清洗3-4次然後瀝乾水分，不滴水即可。
2、容器下紙巾：在容器或是保鮮盒下方鋪上廚房紙巾後放入荔枝。
3、蓋上濕紙巾：取一張廚房紙巾用水沾濕擰乾，蓋在荔枝上放入冰箱冷藏室保存。
4、不需密封：用濕廚房紙巾覆蓋上荔枝保持通風，不需要用保鮮盒密封，蒂頭較不會發霉。
5、每天沾濕擰乾：需要每天把蓋在荔枝上的廚房紙巾拿出來再沾濕擰乾蓋在荔枝上，但鋪在容器下的廚房紙巾無需更換。