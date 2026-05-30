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▲劉洵（右）在《笑傲江湖》中的大太監演得出色，入圍香港電影金像獎最佳男配角，張學友（左）則因該片在金馬獎得到最佳男配角。（圖／翻攝自IMDb）

▲劉洵在《笑傲江湖II東方不敗》》改演向問天，觀眾都認不太出來他是第一集的反派太監，演什麼像什麼。（圖／翻攝自HKMDB）

▲羅家英（前排中）對好友劉洵（前排左）去世，感到哀傷與不捨。（圖／翻攝自微博）

港片中的資深男星劉洵於29日在香港安詳辭世，享壽87歲。他從6歲開始學京劇，文革時期演過樣板戲，在1980年代轉赴香港發展。1986年徐克拍《刀馬旦》聘請他當戲曲指導，讓他47歲跨進影壇，之後徐克拍《笑傲江湖》重用他扮演原著中沒有大太監古金福，該片在台灣締造出色票房，身為片中大反派的他也一砲而紅，甚至入圍香港電影金像獎最佳男配角。劉洵在台灣觀眾眼中，有如平地一聲雷，《笑傲江湖》僅是他第3部電影，表現就相當驚人，搶眼度不輸許冠傑、葉童等主角，當初導演胡金銓因為金庸原著篇幅太大、無法在一部電影內講完故事，因此在改編過程中加入自己最擅長的邪惡太監等橋段，把片中的大反派之一安排為原著沒有的角色，讓劉洵飾演，後來雖然主導權由監製徐克接收，劉洵的戲分依然精彩，使他47歲才進影壇，很快就邀約不斷。他在1939年出生、那時中日戰火還在持續，6歲時終於迎來戰爭結束，他也開始學習京劇，曾受過李萬春、尚和玉、蓋叫天等前輩指點，號稱「千面如來」。後來他在中國京劇院任教，文革時演過樣板戲。妻子郭錦華則是著名的刀馬旦，兩人轉赴香港發展是因為他不滿當時中國的官僚主義風氣，哪知轉換地盤，想要演戲發展不易，劉洵意外打開進入電影界的路，倒是給了他們生活很大的轉變。劉洵與郭錦華其實早在《笑傲江湖》台灣上映前，已經於1989年來台參加文建會主辦的「海內外名家聯合公演」，那時沒人想到劉洵一個多月後就會在台灣大銀幕上被觀眾注意，1990年春節《笑傲江湖》在台灣搶先香港上映，賣座好得出奇，大家都好奇裡面那個古公公究竟誰演的，好像沒看過，卻又不像完全的新人。因為表現突出，徐克拍《倩女幽魂II：人間道》又找他來扮演反派妖僧，卻差點害片子無法在台上映。原來當年香港演員要加入港九自由總會才能取得台灣認可，影片才能在台推出。劉洵從北京赴港發展，即便曾來台演出京劇，電影演員的身分上還是未經過認證，《笑傲江湖》時沒讓他掛名，沒造成問題，《人間道》他有列名，立刻被查核身分，他火速辦好入會，才解決了片子來台的問題。徐克是他在電影界的伯樂，他在徐克影片中正反派角色都演過，《笑傲江湖II東方不敗》改扮向問天，也沒太多人發現他就是第一集的古公公。劉洵除了拍港片之外，也與各粵劇劇團共同改編及導演舞台戲曲，更傳授演出傳統戲劇的技法。他的師弟、香港男星羅家英，透露他晚年身體狀況不佳，呈慢慢衰老現象，但仍堅持指導後進，對他的去世哀傷不已，感嘆：「京劇老一輩的大師又少一個。」