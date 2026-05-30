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▲利特的新車保時捷車尾撞爛，花了1400萬韓元維修。（圖／IG@xxteukxx）

韓團Super Junior（SJ）隊長利特本月25日發生車禍，他隔天在付費交流軟體簡單交代狀況後就消失，神隱了4天，今（30）日才透過IG還原事發原委，他說今年買下保時捷Taycan GTS，部分塑膠膜還沒拆完，2週內只開了800公里就被撞爛，「當下真的有種全身被鐵鎚猛砸的感覺。」現在每天都在物理治療，也說之後花了1400萬韓元（約台幣32萬元）修車，決定未來要把它賣掉。利特26日在付費交流平台跟粉絲說前一天出車禍，留下3句話「」就消失，公司SM娛樂也沒正式回應事故情況與藝人傷勢，讓粉絲非常擔心。神隱了4天，今天利特透過IG跟粉絲報平安，他說跟保時捷的代言合作結束後，就把Taycan GTS買下來，這台車剛做完PPF包膜，拍攝也才結束2週，總共只開了800公里，連座椅塑膠膜都還沒全部拆掉，根本就是新車，結果就在高速公路被後車追撞，「當下真的有種全身被鐵鎚猛砸的感覺」。他的Taycan GTS車尾損傷非常嚴重，光維修費就快1400萬韓元，新車瞬間變事故車，直言心情真的很難受，也因為撞擊力道太大，利特的脖子跟腰現在還是超痛，所以每天都在做物理治療。利特目前工作滿檔，新專輯、巡演準備、節目錄影、寵物生病等等，所有行程全擠在一起，再加上周邊其他因素，所以這次的車禍從處理到聯絡，全都是他自己一個人扛，沒有讓SM介入，雖然有點吃力，但他說還是會努力把這件事好好收尾，並透露這台車從下訂就問題不斷，就算損失很大，也打算修好之後直接賣掉，「我開始覺得這台車可能真的跟我不合，如果有人有興趣的話，可以聯絡我。」也叮嚀大家注意健康、小心開車。