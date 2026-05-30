我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧愷威以「+9」的驚人數據高居大聯盟前段班，與兩屆賽揚名投迪格隆（Jacob deGrom）的滑球、以及當代神獸大谷翔平（Shohei Ohtani）的橫掃球並列相同的恐怖數據。（圖／翻攝自轉播畫面）

休士頓太空人隊台灣強投鄧愷威在今（30）日對陣國聯中區龍頭密爾瓦基釀酒人的比賽中，主投5局飆出7次三振、失3分。儘管退場時握有勝投資格，卻在8局上慘遭後援投手砸鍋，無緣本季第4勝。然而在「全美大聯盟頂尖變化球得分價值」排行榜中，鄧愷威的招牌橫掃球（Sweeper）以「+9」的神數據，與兩屆賽揚得主迪格隆（Jacob deGrom）、道奇超級巨星大谷翔平的極品變化球並列大聯盟頂尖之列。本場比賽前，釀酒人隊是全大聯盟最難纏的打線之一，他們擁有全聯盟最低的追打壞球率（26.3%）、高居聯盟第4的保送率以及前6低的被三振率。然而，面對鄧愷威的極品橫掃球（Sweeper），釀酒人打者全場形同鬼遮眼，瘋狂揮空13次，追打壞球率（Chase%）被鄧愷威強行逼到誇張的37%。比賽中甚至出現釀酒人打者連觸身球都忍不住出棒的窘境，足見鄧愷威的變化球位移多麼令大聯盟打者困擾。究竟鄧愷威的橫掃球有多狂？除了銷魂的球路軌跡，大聯盟轉播單位在比賽中曬出一份圖表，列出全大聯盟「最高變化球／變速球得分價值（Highest Run Value Breaking/Offspeed）」的榜單。在這份象徵美職頂尖魔球的排行榜中，費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）的變速球以「+12」居冠，而鄧愷威則以「+9」的驚人數據高居大聯盟前段班，與兩屆賽揚名投迪格隆（Jacob deGrom）的滑球、以及當代神獸大谷翔平（Shohei Ohtani）的橫掃球並列相同的恐怖數據。這代表鄧愷威的橫掃球，已經被公認是聯盟當前最具難纏的武器之一。鄧愷威今天單場苦挨2轟，其中3局上被漢米爾頓（David Hamilton）敲出的陽春砲，在大聯盟30座球場中只有在太空人主場會形成全壘打，其餘29座球場皆會被接殺，這球也悲情終結了鄧愷威連續13局無失分的金身。而5局上被超級新秀喬里奧（Jackson Chourio）夯出的2分砲，則是失投掉進紅中的橫掃球。資深太空人隊記羅姆（Chandler Rome）指出，這僅僅是鄧愷威今年球季橫掃球被敲出的第二支長打，更是本季首度挨轟。此役鄧愷威用了91球完成5局任務，目前看來80到90球就是他的體能極限。今晚最大的瑕疵在於5局上連續投出2次保送，全場共出現4次保送，導致體能下滑後球威失控。雖然鄧愷威從來就不是控球穩如泰山、球速飆破百哩的完美強投，但他在第2局和第4局兩度面臨一、三壘有人的巨大危機時，依然敢塞進好球帶，用飆K和引誘球自己解決危機。開季至今累積投滿42局，防禦率是亮眼的2.57。這種在危機時刻展現出的「強心臟」與「高三振率」，充分證明了鄧愷威絕對有能力在競爭激烈的大聯盟中，穩穩站住太空人隊先發輪值中的3號或4號先發位置。