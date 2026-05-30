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▲廣末涼子大兒子傳出與抖音網紅Shiho（左）熱戀中。（圖／翻攝自女性セブンプラス）

日本女星廣末涼子去年4月因爆發一連串爭議，事後又坦承罹患躁鬱症及甲狀腺機能亢進後，宣布全面暫停演藝工作。而事隔1年，她近期漸漸回歸，還傳出與第一任丈夫岡澤高宏所生的22歲大兒子積極參與她的復出工作，兒子的長相也被日媒拍到，據傳神複製媽媽高顏值，帥氣長相讓日媒都看呆，不過這個帥顏卻要被打上萬惡的馬賽克，讓日本網友狂吐槽。廣末涼子在經過一年多的沉澱後，將回歸演藝圈，7月還將舉辦生日演唱會。不過據日媒《女性セブンプラス》報導，廣末涼子與第一任丈夫、模特兒兼企業家岡澤高宏所生的大兒子，這次也積極參與媽媽的復出，帥顏也被日媒拍到。據傳廣末涼子的大兒子長相神複製媽媽，身材則遺傳了模特兒出身的爸爸，讓日媒都看呆。不過因為照片要打上馬賽克，讓一眾日本網友都忍不住吐槽：「至少讓我們看看啊！」據悉，廣末涼子的大兒子今年22歲，之前都在夏威夷讀書，近日才回到日本，目前尚未就職，傳出正在協助媽媽的幕後經紀工作。其中，大兒子還因遺傳父母的高顏值與好身材，曾被大讚為「絕世美男」。不過這位美男似乎已死會，遭日媒爆料正與20歲的30萬抖音網紅Shiho熱戀中，被目擊在東京澀谷約會。據知情人士指出，兩人是在半年前認識，廣末涼子也對兒子戀情表示支持，目前較為擔心的則是兒子尚未有固定工作。廣末涼子去年4月在高速公路超速發生車禍，送醫後情緒失控，甚至出腳踹傷護理人員，遭到警方當場逮捕。當時警方消息指出，她在受審期間不時嘶吼大叫，情緒極度不穩定，雖然藥檢結果並未發現異常，但脫序行為已重創形象。隨後，廣末涼子坦言自己罹患了躁鬱症及甲狀腺功能亢進症，深受病情所苦，經紀公司也宣布她全面停工，直到今年4月才開始漸漸復出。