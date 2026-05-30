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國民黨議員秦慧珠昨日在質詢時表示，若民進黨台北市長參選人沈伯洋選上市長，自己就捐100萬給台北市社會局。對此沈伯洋今（30）日受訪時笑說，昨天政治獻金專戶一開，沒想到突然有這麼大的驚喜，政績又加一。秦慧珠昨日質詢台北市長蔣萬安時提及，過去多次要和別人打賭，若民進黨台北市長參選人沈伯洋選上市長自己就輸100萬，但都沒有人敢，那就自己跟自己打賭，若沈伯洋選上台北市長，就捐100萬元給台北市社會局。對此沈伯洋今日回應笑稱，昨天政治獻金專戶一開，沒想到突然有這麼大的驚喜，就是政績又加一，秦慧珠說要捐款給社會局，但現在社會局的業務，不是錢的問題，而是人力問題。沈伯洋指出，人力不足是現在北市府要面對的，社會局不管是寄養家庭數目資料，還是收出養業務又移到社會局，導致人仰馬翻，所以現在需要的真的不只是金錢而已，而是怎麼讓公務員把精力花在原本的業務上，不要讓壓力那麼大。至於是否有信心幫社會局爭取捐款，沈伯洋說，重點還是公務體系，公務人員工作環境一樣高壓，有時可能是市府的一個決定，但下面的人都還沒有反應就必須去做，鼠患也是如此，認為讓公務員有合適、悠閒的工作環境非常重要，畢竟公務員要服務台北市民，如果連工作環境都這麼高壓，這已經不是錢的問題。最後有網友打趣稱以後捐款給沈伯洋1500元，可在備註寫道「小沈 1500」。沈伯洋說，自己還沒統計，但光是看到發文用小沈感覺應該蠻多的，「回去後統計一下再跟大家報告」。