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稱中國不能實行霸權主義、美中關係多年來最好

重申門羅主義

警告盟友「搭美國便車」的時代已結束

談對台軍售稱取決於川普本人

香格里拉對話（IISS Shangri-La Dialogue）今（30）日在新加坡登場，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發表演說時暢談中美關係以及美國的國防戰略立場，談話時並未主動提及台灣，而在記者提問環節被問到對台軍售議題時，赫格塞斯說美國「立場不變」，但任何決定都將取決於川普本人。綜合新加坡媒體報導，赫格塞斯說自己本月在北京親身參與了川習會，親耳聽到了雙方關於建設性戰略穩定的對話。赫格塞斯強調，自己可以保證川普與習近平的互相尊重是真實的，且這對地區乃至全世界和平都具有重要意義。赫格塞斯提到中國時表示，人們對中國致力於提升軍備以及對其在廣泛地區的軍事活動感到擔憂是合理的，「任何國家，包括中國，都不能實行霸權主義，不能威脅我們國家和盟友的安全」。但赫格塞斯也強調，美國想要的是局勢穩定而非升級，並稱與北京的關係「多年來最好」，雙方保持暢通的軍事溝通管道，與中國的會晤更加頻繁，最大限度地利用各種機會進行磋商。赫格塞斯以「手持大棒，輕聲細語（Big stick,speak softly）」概括美國與中國互動的方針，稱美國不會以不必要的對抗、華而不實的作秀批評來回應中國軍事挑戰，而是以實力和決心來領導，確保太平洋地區維持力量平衡。赫格塞斯重申美國如今正在西半球確立「門羅主義」的立場，以進取的姿態捍衛自己領土和周邊範圍，但與此同時，美國仍然有能力向世界任何地方投射軍事力量。赫格塞斯表示，美國在太平洋地區的戰略核心是「第一島鏈的拒止威懾」，透過建立強大的防禦拒止力確保戰爭成為不理性的選項。赫格塞斯強調，美國資助富裕國家防務的時代已經結束了，美國需要的是夥伴，而不是保護國，美國組建的聯盟是基於共同責任而非依賴。「那些拒絕加大承擔、不願在我們的集體防務中承擔分內責任的盟友，會發現我們的做法已經清楚轉變」。赫格塞斯特別點名讚賞日本、韓國、澳洲、菲律賓、馬來西亞和印尼等國近年主動增加國防開支提升軍力，協助美國分擔責任。「對於那些迎接挑戰、像真正的夥伴一樣承擔起責任的國家，他們獲得的利益將是顯而易見的。我們將優先與模範盟友合作，加快武器銷售、深化工業基地合作、擴大情報共享等等」。赫格塞斯在約半小時的談話中隻字未提及台灣議題，而在記者提問環節被問及對台軍售時，赫格塞斯先是強調美國的武器彈藥庫存極為充裕，反駁了美國海軍代理部長高雄（Hung Cao）延後對台軍售是為了保留伊朗戰爭武器的說法，強調對台軍售與伊朗戰爭無關。接著赫格塞斯表示，任何關於未來對台軍售的決定都將取決於川普本人，不過赫格塞斯補充說，美國在這方面的立場並沒有因為川習會而有任何改變。