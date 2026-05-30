午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布「大雨特報」，今（30）日臺中以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。且局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。
🟡大雨特報
📌影響時間：30日下午至30日晚上
📍大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區
🟡強風特報
📌影響時間：30日上午至31日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣
氣象署提醒，東北風偏強，30日上午至31日晚上桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。
受到薔蜜颱風影響，明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。
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📌影響時間：30日下午至30日晚上
📍大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區
📌影響時間：30日上午至31日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣
氣象署提醒，東北風偏強，30日上午至31日晚上桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。
受到薔蜜颱風影響，明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。