午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布「大雨特報」，今（30）日臺中以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。且局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

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🟡大雨特報
📌影響時間：30日下午至30日晚上
📍大雨：臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區

▲午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署）
▲午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署已發布「大雨特報」。（圖／中央氣象署）
🟡強風特報
📌影響時間：30日上午至31日晚上
📍黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣

氣象署提醒，東北風偏強，30日上午至31日晚上桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、宜蘭縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

受到薔蜜颱風影響，明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

▲薔蜜颱風影響，晴天也會起大風大浪，提醒民眾要特別注意。（圖／中央氣象署提供）
▲薔蜜颱風影響，晴天也會起大風大浪，提醒民眾要特別注意。（圖／中央氣象署提供）

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...