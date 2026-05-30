蘋果預計今年9月發表新一代iPhone 18系列，雖然距離發表會仍有一段時間，但iPhone 18 Pro系列外觀與配色已搶先曝光。知名爆料者Sonny Dickson近日在X平台上釋出一組iPhone 18 Pro模型機照片，據稱共有淺藍、深櫻桃、銀色與黑色／深灰色4款配色，被外媒形容是目前最清楚、也最接近實機外觀的一次曝光，其中深櫻桃被認為最耐看。
iPhone 18 Pro模型機曝光！4款配色一次看
根據9to5Mac報導，這次曝光的iPhone 18 Pro模型機，展示了4款可能上市的機身配色，包含淺藍、深櫻桃、銀色、黑色或深灰色，其中最受矚目的新色，無疑是深櫻桃色，色調並非鮮豔大紅，而是帶有酒紅、深紫與暗紅感的成熟配色，視覺上更低調沉穩。
至於淺藍色，外媒指出風格接近過去iPhone 17標準版的藍色調，走清新、淡雅路線。若消息屬實，iPhone 18 Pro系列將從iPhone 17 Pro系列的3款配色，重新增加至4款，讓果粉有更多選擇。
深櫻桃接替宇宙橙？有望成今年主打色
iPhone 17 Pro系列先前主打「宇宙橙」，上市後曾掀起不少討論。不過從目前爆料來看，iPhone 18 Pro系列可能不會延續宇宙橙，而是改由深櫻桃色接棒，9to5Mac也整理傳聞中的Pantone色號，其中深櫻桃色可能對應Pantone 6076，淺藍色則可能對應Pantone 2121。不過，實際量產版本的顏色、亮度與機身質感，仍可能與模型機有落差。
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根據9to5Mac報導，這次曝光的iPhone 18 Pro模型機，展示了4款可能上市的機身配色，包含淺藍、深櫻桃、銀色、黑色或深灰色，其中最受矚目的新色，無疑是深櫻桃色，色調並非鮮豔大紅，而是帶有酒紅、深紫與暗紅感的成熟配色，視覺上更低調沉穩。
至於淺藍色，外媒指出風格接近過去iPhone 17標準版的藍色調，走清新、淡雅路線。若消息屬實，iPhone 18 Pro系列將從iPhone 17 Pro系列的3款配色，重新增加至4款，讓果粉有更多選擇。
iPhone 17 Pro系列先前主打「宇宙橙」，上市後曾掀起不少討論。不過從目前爆料來看，iPhone 18 Pro系列可能不會延續宇宙橙，而是改由深櫻桃色接棒，9to5Mac也整理傳聞中的Pantone色號，其中深櫻桃色可能對應Pantone 6076，淺藍色則可能對應Pantone 2121。不過，實際量產版本的顏色、亮度與機身質感，仍可能與模型機有落差。