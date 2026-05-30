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證實昔日傳言 柯文哲：民眾黨曾讓彰化「吃過虧」

出手護蔡壁如 柯文哲：不要這樣毀謗她

台灣民眾黨中央委員蔡壁如27日與已退黨的前發言人楊寶楨同上網路節目，引發黨內風波。創黨主席柯文哲親自在留言區開嗆「你是中央委員，不在中央黨部講，來這裡放話嗎？」柯文哲今天親自回應，坦言「快要氣死掉了」，並爆料民眾黨過去曾被彰化縣議長謝典霖「擺過一道」，因此對彰化布局格外謹慎。柯文哲今（30）天一早陪台中市西屯區市議員劉芩妤前往水湳市場拜票，受訪時聲音略顯沙啞，他坦言感冒尚未痊癒，但談到蔡壁如風波時仍火力全開。柯表示，關於彰化縣長選舉，先前民眾黨與國民黨協調時，根本沒有談到彰化，蔡壁如卻突然公開表態想參選。柯文哲認為，蔡壁如身為中央委員，若有意參選，至少先到中央委員會說明，並與黨主席黃國昌、秘書長周榆修討論，而不是先對外營造「黨中央不讓她選」的氛圍。他直言「我為什麼生氣？你對外講溝通不良、放話文化，你是在講你自己嗎？」柯文哲接著大爆料，指多年前民眾黨曾在彰化縣議會成立黨團，當時彰化縣議長謝典霖找來1名議員加入，沒過多久該議員就退出，導致黨團解散，「我們以前就被擺過一道，所以現在會相當小心。」據了解，當時地方盛傳，謝典霖向柯文哲「要一個席次」但被拒絕，謝則否認此事。柯文哲表示，蔡壁如若對黨內運作有意見，應主動回到中央黨部坐下來面對面談，而不是透過媒體放話，「說人家在放話，你自己還不是上媒體在放話。」柯文哲隨後主動提及楊寶楨退黨事件，認為「不能說不徵召妳，就退黨參選」，如今蔡壁如又帶著退黨參選的人上節目，難怪黨內同志會不滿。至於外界關注蔡壁如是否會遭黨紀處分，柯文哲則緩頰表示，「拜託！不用什麼事情都要黨紀啦！」他認為政黨內部本來就會有爭吵，如同家人之間也會吵架，重點是願不願意把問題拿到中常會討論與解決，「照我的經驗，80%的問題其實都能處理掉。」此時媒體追問「蔡壁如就是沒有要內部解決啊！就是會透過媒體放話啊！」柯文哲則邊笑邊咳回應，「你也不要這樣誹謗她啦！」他接著表示，民眾黨正從過去的一人政黨，逐步轉型成制度化政黨，過程中本就會伴隨許多爭議與風波。對於外界頻頻形容民眾黨出現「退黨潮」，柯文哲反駁，強調從黨內報表數字來看，實際黨員人數仍在增加。他也感嘆，民眾黨在台灣政壇最大的困境是缺乏傳統媒體資源，「一般媒體大多掌握在民進黨手上，國民黨有少部分，民眾黨只剩網路跟直播主。」柯文哲認為，也因為缺乏媒體資源，民眾黨內部無論發生什麼事，都容易被外界放大檢視甚至過度渲染，進一步加劇外界對黨內風波的關注與討論。