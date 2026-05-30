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台北市市場處長黃宏光昨針對改建後的大龍市場，坦言「確實沒什麼特色」，惹怒藍綠白三黨議員。台北市長蔣萬安今（30）日受訪則幫忙擦屁股，表示大龍市場當然有它的特色，它是海砂屋住宅跟市場改建共構首例，飲食空間也獨立，更把閒置空攤打造成共享廚房或料理環境。蔣萬安今出席台北市立大學、公私立高職暨特殊學校114學年度畢業生市長獎頒獎典禮，針對黃宏光稱大龍市場沒特色，他連忙澄清，大龍市場當然有它的特色，最重要就是海砂屋住宅以及市場改建共構的首例，在2019年正式啟用。飲食空間也非常獨立，另外連續閒置的空攤也做空間整併，引入指標性的店家來帶來人流。蔣萬安說，他們也把閒置的空攤做調整，不單只是單純販售，把它打造成共享廚房或是料理環境。所以未來可以引進包括很多健康飲食講座及親子廚房等，用活動來帶動更多的商機人流。蔣萬安續道，不只是導入電子支付，也希望成為社區的採購平台，許多計畫跟方案都在進行，所以希望能夠持續就台北市各傳統市場，根據它的特色導入各項活動，調整空間，讓軟硬體全面提升跟優化。蔣萬安也提到，北市府對於整體傳統市場做了很多事情，不管是2023年南門市場以及2025年環南市場的開幕，以及東門市場、西寧市場、中繼及中研市場等相關整修今年都會完成。北投市場的改建也確定拍板，未來會銜接剛改造完的磺港溪步道，還有新北投溫泉，未來會成為一整個新觀光景點廊道。