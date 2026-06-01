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▲社群上充斥各種嘲諷SGA的迷因，在雷霆被淘汰後，更有人譏笑雷霆是金哨總冠軍。（圖／擷取自Threads）

▲文班亞馬（Victor Wembanyama）擁有無與倫比的天賦，明星賽攜帶書籍閱讀、休賽季到少林寺潛修，也讓他在社群形象上收穫無數好評。（圖／美聯社／達志影像）

雷霆西區決賽G7被馬刺正式淘汰，社群上嘲諷雷霆、「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的迷因、梗圖隨處可見，甚至有人稱雷霆為「過街老鼠、人人喊打」。作為上季NBA總冠軍，雷霆到底做錯了什麼？探究其原因，與缺乏人氣球星有關，老大SGA打法球風，幾乎讓他成為史上最不討喜的「雙年度MVP」，反觀馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama），其社群形象、極具衝擊力的身材與靈活性，都讓他宛如穿上正義披風，向生涯第一座總冠軍發起衝擊。SGA已經連續4年場均得分至少30分，被封為現代最強得分機器，但本輪系列賽，他以切入為主的球風，遇上文班亞馬坐鎮禁區，因而受到限制，場均得分下修至25.8分，真實命中率下降超過6%，場上表現不如預期是事實。球風、形象上，以近年拿過2次以上年度MVP的巨星來對比，約基奇（Nikola Jokic）擁有與身材呈鮮明對比的靈活性、無與倫比的傳球視野，「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）除爆炸性的體能、還有出身貧民窟的感人故事，柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）則更不用提，那SGA呢？SGA打法上以復古中距離為主，同時攻守兼備，為了掩蓋他缺乏勁爆體能這項硬傷，他大量透過切換節奏、開發出製造犯規的技巧，利用假動作、前仰跳投博取哨音。實際上，他過去3年的場均罰球數從未超過10次，唐西奇（Luka Doncic）、字母哥都比他還多，但SGA製造犯規的技巧總給球迷一種太過刻意的感覺，加深既定印象，昨戰「側仰跳投」被罵爆，就是實際案例，使他的球風變得不討喜。除了SGA以外，雷霆本質上，這是一支在名帥戴格諾特（Mark Daigneault）防守體系下，運作流暢的超級球隊，還擁有無數選秀權、未來一片光明，與那些豪組三巨頭衝冠、或是被淘汰多年只求一冠的球隊而言，雷霆看上去實在太過無敵，才讓他們被淘汰後，意外戴上反派的面具。另外，與雷霆的對手也有關。馬刺過去在鄧肯（Tim Duncan）、名帥波波維奇（Gregg Popovich）時代下，建立起5冠王朝，在鄧肯退休後，殞落到連續6年無緣季後賽，直到他們選進救世主文班亞馬。文班亞馬不只擁有百年難得一見的天賦，從菜鳥年就展現接班巨星架式，其人品、社群形象同樣出眾，不僅明星賽還攜帶書籍閱讀，去年因血栓賽季報銷後，他也沒有潛伏下來，而是遠赴中國少林寺剃頭訓練，鍛鍊心智之時，更維持媒體話題性、社群聲量，將這股氣勢延續到本季，帶領馬刺大爆發拿下62勝，文班亞馬的崛起，就是一個完美巨星誕生的SOP。實際上，雷霆並沒有做錯什麼，他們是努力迎合當今NBA規定的模範球隊，透過擺爛屯選秀籤、自家養成奪冠戰力，SGA同樣如此，在現代寬鬆的吹判標準下，他那些前仰跳投，成為防守者的夢魘。只是，那宛如聯盟資優生、將規則善用至極致的建隊風格，終究不受到球迷歡迎而已。