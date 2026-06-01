你常常躺著滑手機嗎？有不少人曾躺著滑手機，結果一時手滑，手機砸到臉上的痛苦經驗，有一位日本民眾就推薦3COINS的一款神器「反射眼鏡」，只要戴上去，就算躺著滑手機也不會被手機打到臉，手也不用高舉，許多人紛紛表示「我要買這個」、「好像不錯欸」。而目前3COINS已經宣布，8月將進駐台北西門町的誠品生活武昌店，這款神器也有可能會在台灣販售。
滑手機被打臉！痛到掉淚 他推一眼鏡解決煩惱
原PO在Threads發文分享，自己前幾天還在說滑手機被打臉，現在就看到日本網友分享一項神器「反射眼鏡」，日本網友親自示範，戴上這款3COINS的「反射眼鏡」後，躺著滑手機時，只要把手機放在胸前，就能看到手機螢幕，就算是坐著滑手機，也不用一直低頭看，減輕脖子負擔。
日本網友指出，3COINS的「反射眼鏡」除了灰黑色款之外，還有白色款的，每個售價是1100日圓（約新台幣216元），還附一個眼鏡收納袋，相當方便。有苦主分享親身經歷，「被iPhone打臉真的很痛」、「這我有經驗」、「前幾天被打到嘴巴，真的是痛到掉眼淚」，還有許多人表示想買，「我要買這個」、「好像不錯欸」，其他人也推薦可以夾在床邊的手機支架，也能避免手機掉落砸到臉。
日本超人氣雜貨店 預計8月來台
3COINS是日本主打全店商品300日圓（3個100元硬幣），大約是新台幣60元左右，主要販賣設計簡約、實用的日常生活雜貨。現在依照商品不同，也有不一樣的價格，除了一般的3COINS店家，還有升級版的3COINS+plus，提供不同客群購物需求。目前3COINS日本全國展店超過380間門市，並於香港設有3間門市，涵蓋升級版3COINS+plus等不同店型。
許多人到日本會到3COINS購物，其中煎魚神器「電子レンジ調理盒（微波料理盒）」、可摺疊收納旅行包、順髮梳都是熱銷商品，未來不用跑到日本，也能買到3COINS商品，官方證實，3COINS預計於2026年8月正式開幕，位置在誠品生活武昌店，詳細開幕資訊將於官方社群平台陸續公布。
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原PO在Threads發文分享，自己前幾天還在說滑手機被打臉，現在就看到日本網友分享一項神器「反射眼鏡」，日本網友親自示範，戴上這款3COINS的「反射眼鏡」後，躺著滑手機時，只要把手機放在胸前，就能看到手機螢幕，就算是坐著滑手機，也不用一直低頭看，減輕脖子負擔。
日本網友指出，3COINS的「反射眼鏡」除了灰黑色款之外，還有白色款的，每個售價是1100日圓（約新台幣216元），還附一個眼鏡收納袋，相當方便。有苦主分享親身經歷，「被iPhone打臉真的很痛」、「這我有經驗」、「前幾天被打到嘴巴，真的是痛到掉眼淚」，還有許多人表示想買，「我要買這個」、「好像不錯欸」，其他人也推薦可以夾在床邊的手機支架，也能避免手機掉落砸到臉。
日本超人氣雜貨店 預計8月來台
3COINS是日本主打全店商品300日圓（3個100元硬幣），大約是新台幣60元左右，主要販賣設計簡約、實用的日常生活雜貨。現在依照商品不同，也有不一樣的價格，除了一般的3COINS店家，還有升級版的3COINS+plus，提供不同客群購物需求。目前3COINS日本全國展店超過380間門市，並於香港設有3間門市，涵蓋升級版3COINS+plus等不同店型。
許多人到日本會到3COINS購物，其中煎魚神器「電子レンジ調理盒（微波料理盒）」、可摺疊收納旅行包、順髮梳都是熱銷商品，未來不用跑到日本，也能買到3COINS商品，官方證實，3COINS預計於2026年8月正式開幕，位置在誠品生活武昌店，詳細開幕資訊將於官方社群平台陸續公布。