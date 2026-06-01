現行新青安將在7月31日截止，財政部長莊翠雲曾表示，接續的「新青安2.0」將在6月底公布，根據《經濟日報》報導，新青安2.0預計新增3大限制，包括年收入排富條款、房屋總價、年紀，其中年所得在200萬元以上，不能申請新青安2.0，對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，排富新制對於台北市、新竹縣市的首購家庭相當不利。
將設年齡、房屋總價限制 年所得200萬以上不能申請
根據《經濟日報》報導，財經部會已經向政院報告「新青安2.0」初步方向，其中寬限期5年、貸款成數最高8成不變，原本新青安利息由政府、銀行補貼2碼，新青安2.0預計改成前3年補貼2碼，後續分4年慢慢減少補貼退場。
「新青安2.0」將新增3大限制，包括年齡、房屋總價、年收入排富條款，申請貸款的人年齡不能超過50歲，年齡加上貸款年限不能超過80年；未來房屋總價將會分成三級規範，台北市、新北市、其他縣市將制定高價屋門檻，讓豪宅不能申請新青安；而年所得超過200萬元以上者，也不能申請「新青安2.0」。
排富條款恐讓首購族難申貸 建議依縣市設門檻
何世昌表示，「新青安2.0」無論是對首購族或房市都算友善，因為利率持續補貼，而且延長年限，所以除了高所得家庭之外，一般民眾應該不用搶上車新青安1.0，也不會產生「末代上車潮」。不過排富新制對於台北市、新竹縣市的首購家庭相當不利。
何世昌指出，雖然他也認為應設置排富條件，但如果家庭年所得僅限200萬元，會讓2024年平均家庭收支高達186萬元的新竹縣、185萬元的新竹市、180萬元的台北市，出現許多收入超過上限的首購家庭，無法申請新青安2.0。以台北市的房價水準來說，年收入200萬元能買到的房子有限，標準似乎過於嚴格，如果所得標準也能依照縣市分級，應該更接地氣。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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「新青安2.0」將新增3大限制，包括年齡、房屋總價、年收入排富條款，申請貸款的人年齡不能超過50歲，年齡加上貸款年限不能超過80年；未來房屋總價將會分成三級規範，台北市、新北市、其他縣市將制定高價屋門檻，讓豪宅不能申請新青安；而年所得超過200萬元以上者，也不能申請「新青安2.0」。
何世昌表示，「新青安2.0」無論是對首購族或房市都算友善，因為利率持續補貼，而且延長年限，所以除了高所得家庭之外，一般民眾應該不用搶上車新青安1.0，也不會產生「末代上車潮」。不過排富新制對於台北市、新竹縣市的首購家庭相當不利。
何世昌指出，雖然他也認為應設置排富條件，但如果家庭年所得僅限200萬元，會讓2024年平均家庭收支高達186萬元的新竹縣、185萬元的新竹市、180萬元的台北市，出現許多收入超過上限的首購家庭，無法申請新青安2.0。以台北市的房價水準來說，年收入200萬元能買到的房子有限，標準似乎過於嚴格，如果所得標準也能依照縣市分級，應該更接地氣。
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