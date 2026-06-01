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鄭麗文訪美備受矚目 身旁「嬌點」大有來頭

▲行政院副院長鄭麗君赴美談判時，陳珮馨也是隨行成員之一。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

鄭麗君隨側可見陳珮馨身影！對美談判貢獻一己之力

從看美劇學英文！意外成為馬英九6年專屬口譯

▲侯友宜在台上演說時，身著全黑套裝的陳珮馨則在台下即時進行口譯，展現超強實力。（圖／記者陳韻年攝）

藍營大咖都熟悉陳珮馨 曾助侯友宜訪美獲好評

▲「總統級口譯」陳珮馨過往曾陪同總統參選人侯友宜出訪，如今她也被指名隨行國民黨主席鄭麗文訪美。（圖／記者陳韻年攝）

國民黨主席鄭麗文今（1）日晚間啟程訪問美國，展開為期兩週的東、西岸行程，預計於6月16日返台。此行除了聚焦「台海和平常態化」議題，向美方傳達台灣應扮演「和平繁榮之鏈」角色外，鄭麗文更帶上有「總統級口譯」之稱的陳珮馨隨行，也讓這位長年活躍於國際外交與媒體圈的幕後關鍵人物，再度受到外界關注。鄭麗文此次訪美規格備受關注，除了外界聚焦是否有機會與美國總統川普會面之外，隨行團隊成員同樣引發討論。其中，負責全程口譯工作的陳珮馨，過去曾擔任前總統馬英九專屬口譯官，也曾陪同國民黨總統參選人侯友宜訪美，被視為政壇最具代表性的「總統級口譯」之一。由於外交場合講究精準表達與即時應對，口譯員往往扮演決定訊息能否完整傳遞的關鍵角色，因此陳珮馨此次陪同鄭麗文訪美，也被視為行程中的重要幕後戰力。美國政府「聯邦公報」日前正式公告「台美投資合作備忘錄（MOU）」相關非半導體232關稅優惠措施生效，而行政院副院長鄭麗君過去多次率領經貿談判團隊赴美與美方磋商時，陳珮馨便是隨行成員之一，顯見其專業能力早已備受認可。從照片中可以看到，在2025年9月第五輪台美實體磋商期間，鄭麗君率團前往美國商務部，與部長盧特尼克（Howard Lutnick）舉行雙邊會議時，陳珮馨即陪同在側，參與重要會談流程，其橫跨藍綠陣營與官方外交體系，也讓外界看見她背後的實力與份量。事實上，陳珮馨並非從小就在雙語環境中成長，她曾透露，自己直到國小五年級才開始接觸英文，最主要的學習方式竟是透過觀看歐美影集培養語感。憑藉著優異語言能力，她先後就讀台灣師範大學英語系與翻譯研究所口譯組，之後赴英國深造；返台後進入外交部服務，負責國際場合英語口譯工作，逐漸累積豐富經驗。陳珮馨與馬英九的淵源，始於2009年一次意外的代班機會，當時外交部翻譯科同事因故請假，長官臨時指派她前往總統府擔任傳譯工作，沒想到這次任務獲得高度肯定，年僅27歲的陳珮馨，隨後被延攬成為馬英九的專屬口譯官，並一路陪伴長達6年。儘管馬英九本身英文能力出色，甚至曾擔任前總統蔣經國的英文秘書，但依照國際禮儀與外交慣例，正式場合仍需專業口譯人員協助。而要替一位英文流利的總統擔任口譯，更被認為是高難度挑戰，也凸顯陳珮馨的專業實力。衝刺2024年總統大選期間，侯友宜也曾赴美展開8天旋風訪問行程，拜會AIT主席羅森伯格、美國前官員、國會議員及智庫學者等重要人士。當時陳珮馨全程隨行，不僅負責即時口譯，更協助精準傳達侯友宜的政策論述。外界普遍認為，侯友宜能在訪美期間獲得美方正面評價，陳珮馨的專業口譯能力功不可沒。除了活躍於外交與政治圈之外，陳珮馨近年也跨足媒體領域，目前也擔任TaiwanPlus新聞主播，並曾與外籍主播共同擔綱全英語總統大選開票特別節目主持。TaiwanPlus是由文化部推動、公共電視營運的全英語國際影音平台，肩負向全球傳遞台灣觀點的重要任務。陳珮馨憑藉流利英語及深厚國際事務背景，在新聞播報與國際訪談領域同樣表現亮眼。隨著鄭麗文訪美啟程，這位曾服務馬英九、協助侯友宜的「總統級口譯」，如今再陪同鄭麗文踏上美國政壇舞台，也意外成為此次訪美行程中的另一個焦點人物。