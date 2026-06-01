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▲薔薔公開切割妹妹，直言不會幫她付錢。（圖／翻攝自薔薔臉書）

網紅薔薔近日因妹妹與妻子阿順的婚姻及金錢糾紛再度成為外界關注焦點，面對網路上各種傳聞延燒，薔薔今（1）日上午透過社群平台發布長文，首度公開家族多年來的相處內幕，坦言自己原本不願介入妹妹夫妻之間的爭執，但因事件已牽扯到自己與父親，決定出面說明，她更罕見揭露姊妹關係決裂的原因，透露雙方曾因造謠與肢體衝突鬧翻，長達7年幾乎完全斷絕聯繫，直言：「回台前就知道會出事！」薔薔在文中表示，妹妹從小到大就是家人眼中的「頭痛人物」，在台灣時期便經常惹出風波，每次都必須由家人出面收拾善後，她回憶2人最後一次發生嚴重衝突時，妹妹不僅對外散布不實言論，更曾造謠她，雙方甚至因此爆發肢體衝突，關係徹底破裂。事後妹妹前往中國生活，而這段長達7年的時間，也成為她口中「家裡最平靜安穩的日子」，雙方完全沒有聯絡，幾乎形同陌路。直到近年薔薔透露父親陸續得知妹妹在中國生活狀況不佳，不僅存款不斷減少，還捲入許多糾紛與爭議事件，讓父親擔心到長期失眠，甚至罹患重度憂鬱症。在父親多次懇求下，希望薔薔能放下過往恩怨重新接納妹妹，並透過拍攝影片協助妹妹回台發展，薔薔坦言自己當時其實非常抗拒，甚至直接告訴父親：「她回來一定會有大麻煩。」但因不忍父親病情惡化，最終仍選擇相信妹妹已經改變，再給對方一次機會。不過事情發展卻沒有如薔薔與家人預期，她透露妹妹返台後帶著阿順一起生活，全家人才驚覺2人早已結婚，甚至是在新聞曝光後才得知此事，之後夫妻倆爭吵、糾紛不斷，時常驚動警方與親友協調處理，也讓父親承受巨大壓力。如今隨著妹妹夫妻的爭議持續延燒，薔薔再次重申自己不會介入兩人的金錢與婚姻問題，也強調任何債務糾紛都與她及父親無關，希望外界不要將責任轉嫁到家人身上，她也感嘆自己當初最擔心的事情似乎正在發生，對於家庭再度陷入風暴感到相當遺憾與無奈。