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▲優渥設計勇奪 2026美國繆思設計大獎金獎，以「光影木韻」詮釋日式靜謐美學。（圖／歐德提供）

▲獲獎作品「光影木韻」以日式風為基調透過木質、灰階、藝術漆、藤編與光影堆疊，優渥為日常勾勒出沉穩且溫暖的生活輪廓。（圖／歐德提供）

▲餐廚區斜切造型中島吧台搭配藤編吊燈，增添雅致，並整合收納與冰箱位，優渥讓烹飪與備餐動線一氣呵成。（圖／歐德提供）

▲主臥室以沉穩語彙鋪陳，灰色調藝術漆搭配暖色線燈，優渥結合大面積木紋櫃與白色更衣間，賦予臥室安定感與機能性。（圖／歐德提供）

致力質感生活美學的「優渥設計」於國際獎項摘下榮耀，設計師謝君儀憑藉細膩的設計思維，在眾多全球作品中脫穎而出，以《光影木韻》勇奪 2026 年美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）室內設計類金獎。成功將實木暖意、自然採光與居者的生活軌跡完美融合，展現將高品質生活美學推向國際舞台的專業實力，為台灣設計增添光彩。以日式風格為基調的36坪獲獎居宅，透過木質、灰階與柔和光線的層層堆疊，為一家人的日常勾勒出沉穩且溫暖的生活輪廓。入門玄關以灰色石紋磚鋪陳落塵區，與木地板自然銜接，界定內外場域，除了完整收納，更以抽屜櫃結合穿鞋椅，搭配圓弧造型門片，讓返家充滿溫暖的儀式感。展示平台採用的格柵造型門片保有日式語彙，讓機能與美感並存，污衣櫃則將掃地機器人悄然隱身，使生活更顯井然有序。公領域電視主牆以灰色藝術漆搭配深淺木紋，呈現簡約卻帶有溫潤氛圍；鏤空木格柵電視櫃門片設計，保留訊號接收與通風外，也營造日式通透感。餐廚共享場域由兩盞藤編吊燈輕灑柔和光線，為餐敘時刻增添雅致；以斜切造型的中島吧台巧妙劃分場域，並整合收納與冰箱位，讓烹飪與備餐動線一氣呵成。主臥室同樣以沉穩語彙鋪陳，灰色調藝術漆搭配暖色線燈，結合大面積木紋櫃與白色更衣間，賦予臥室應有的安定感與機能性。此次榮獲國際金獎是對品牌專業才華的認證，優渥設計堅持為客戶量身打造舒適暖居，未來將持續秉持職人精神，透過專業的一站式設計服務，為更多家庭打造專屬的夢想家園。