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▲薔薔的YouTube影片中經常出現薔妹（左）與薔爸（右）的身影。（圖／林嘉凌 薔薔Maze YouTube）

女星薔薔（林嘉凌）的妹妹林嘉珍近日遭中國籍妻子阿順指控，霸佔她1000萬元的婚前財產，網友紛紛呼籲薔薔、薔爸出來面對，不要再包庇妹妹，更直言1000萬對林家來說，根本是小數目。至於為何外界會有這種想法，那是因為薔薔的爸爸其實就是全台最大直營中古車行「福利汽車」的董事長林茂樹，他的身價估算超過30億元。薔薔透過節目《我愛黑澀會》出道，個性嗆辣敢言，後來大家才知道她是富家千金，爸爸是「福利汽車」的董事長林茂樹。林茂樹不只經營車行，他更相信「有土斯有財的說法」，因此早年賺到錢後就開始投資房地產，不僅旗下有直營店，名下也有很多店面租給別人賺錢，因此累積龐大財富；據《三立新聞網》報導，薔爸身家估計高達30億元。而薔薔作為千金小姐，她說自己生活其實沒有外界想像的富裕，因為白手起家的爸爸消費很節省，也不准他們小孩亂花錢，薔薔說她小時候拿爸爸的附卡刷了一雙3000元的球鞋，回家就直接被剪卡大罵一頓。甚至薔薔2019年上節目時，都還強調自己沒有名牌包，開的也是國產車。她說雖然爸爸每3年會幫她換一次車，但換來換去都是同一款，她曾問爸爸就不能換一台好一點的車嗎？沒想到爸爸回她：「開好車都是騙子在開的，那都是虛榮、沒錢的人在做的事，我們不需要這樣！」薔薔還分享，爸爸節儉到曾因為她忘記關房間裡的立燈，就罵她浪費電：「做人自私又虛榮、沒教養！」因此從小在這種高壓環境下長大的薔薔並沒有像一般千金小姐嬌生慣養，反倒很自立自強。薔薔今日也出面回應關於薔妹的爭議，她說薔妹從小就是讓家人很頭痛的人物，薔妹搬到中國工作的那7年，是他們家中最風平浪靜的一段時光。後來薔妹帶著阿順返台結婚，爸爸也選擇繼續照顧接納她們的生活起居，並提供薔妹車子、房子，甚至買勞力士和黃金給阿順，真心疼愛她，怎料薔妹跟阿順不務正業，還整天吵架，讓爸爸憂鬱症復發。如今阿順指控薔妹欠錢，薔薔強調她與爸爸都不會再幫薔妹擦屁股：「他們兩個都是成年人了，也出社會這麼久了，不是小孩子。不要再把自己當小孩，當成巨嬰，什麼事情都丟給長輩處理。」薔薔也說她與爸爸已經仁至義盡，不會幫忙還錢，「我和爸爸絕對不會買單的，我們不是當事者，不要找到我們身上來」。