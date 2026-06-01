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▲馬刺陣中的二年級生卡斯特（Stephon Castle）與菜鳥哈珀（Dylan Harper）等年輕核心迅速成長，成為球隊締造歷史、闖進總決賽的關鍵拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺強勢挺進2026年NBA總冠軍賽。他們在淘汰邊緣連勝兩場，硬是氣走了衛冕軍。雷霆在去年的奪冠賽季中幾乎無人能擋，即便在可能翻船的危機時刻，這批缺乏季後賽經驗的年輕核心依然能保持高度冷靜。年輕陣容能如此迅速取得成功已是前所未聞，但馬刺今年達成的這項成就，卻讓去年雷霆的奪冠陣容相形失色，成為史上第二年輕闖進總冠軍賽的球隊。隨著馬刺順利晉級2026年NBA總冠軍賽，他們正式成為進攻計時器時代以來，闖進總冠軍賽第二年輕的球隊。根據季後賽上場時間加權計算的平均年齡顯示，歷史上最年輕的總決賽球隊是1976-77賽季的波特蘭拓荒者（25.03歲），緊接著就是2025-26賽季的馬刺（25.06歲），而2024-25賽季的雷霆則以25.56歲排名其後，這意味著馬刺本季的平均年齡，硬是比去年的雷霆年輕了半歲之多。幾季前的雷霆還處於重建期，正逐步邁向爭冠強權之列。幸運的是，像霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）等球員在選秀後短短幾年內就迅速成長為全明星級別的戰力。加上幾筆關鍵交易與角色球員的完美融入，塑造出了一支冠軍級別的陣容，讓他們僅花了兩次季後賽之旅就成功將總冠軍金盃收入囊中。如今的馬刺同樣有機會複製這條奪冠藍圖。若能這麼快奪下NBA總冠軍，馬刺的成就絕對會令人更加驚豔，因為他們的核心拼圖同樣年輕得不可思議：當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）僅在生涯第3年、卡斯特（Stephon Castle）才打第2年，而哈珀（Dylan Harper）更只是一名菜鳥。馬刺接下來將面臨極為艱鉅的任務，他們要在總決賽迎戰手感發燙的紐約尼克。但這支年輕的黑銀軍團絕對充滿信心，因為他們才剛在一個極度艱難的系列賽中，扳倒了曾經完成季後賽16勝奪冠壯舉的強權。帶著這股跨越衛冕軍的氣勢，馬刺的青春風暴正準備在最高殿堂徹底釋放。