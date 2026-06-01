台灣虎航在5月曾預告將在高雄開闢2條新航線，官網在月底一度上線「石垣島」、「小松」兩地點，後又閃電下架，引發關注。虎航高雄石垣島航線究竟何時開航？日本沖繩當地媒體近日也意外暴雷。
虎航目前尚未公告新航線目的地與開航時間，不過，民進黨立委許智傑也在相關貼文留言「石石在在的2條航線下半年要來高雄了嗎？！」間接透露可能性。
日媒八重山每日新聞報導披露，台灣最大廉航台灣虎航，預計將自9月起開闢連結台灣南部高雄國際機場與日本石垣機場的新航線，並引述相關知情人士說法透露，該航線預定每週營運2班往返。
日媒也提到，關於新航線的開設，數日前台灣虎航官方網站的目的地選單中曾一度出現「石垣島」與「高雄」選項，隨後又迅速撤下。不過，台灣虎航董事長黃世惠於本月20日的記者會上表示，公司計畫在今年內新增兩條往返日本的新航線，並將於6月上旬公布詳細內容。因此，高雄-石垣航線幾乎已可確定成行。另一條新航線則被認為是飛往日本石川縣小松機場。
台灣虎航於2025年7月開通台灣LCC首條石垣-台北（桃園）航線，每週營運2班。報導更稱在需求表現強勁的帶動下，也有計畫將該航線增至每週4班。
日媒提到，若再新增連接南台灣核心城市高雄的航線，台灣南部前往八重山群島的交通便利性將大幅提升。目前，南部居民若要前往石垣島，必須先搭乘台灣高鐵等交通工具前往台北後轉機，或經由那霸機場等地轉乘，交通負擔一直是主要問題。若高雄直飛航班正式開通，旅客僅需約1小時飛行時間即可抵達石垣島，與經由台北轉乘相比，不僅可大幅縮短旅行時間，也能降低交通成本。
石垣島在台灣有「沖繩的後花園」的稱號，作為容易抵達的海外度假勝地，長年深受台灣旅客喜愛。此外，自5月28日起，連接石垣島與台灣北部基隆的國際客貨渡輪「八重山丸（やいま丸）」也已開始定期營運，讓台日之間的交通選擇更加多元。
報導指出，對台灣虎航而言，相較於渡輪，「僅需1小時即可抵達」的快速優勢，加上廉價航空特有的平價票價，被認為是其主要競爭力。公司看準台灣南部近年迅速成長的週末「快閃度假」需求，希望搶先占領這塊市場。
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日媒八重山每日新聞報導披露，台灣最大廉航台灣虎航，預計將自9月起開闢連結台灣南部高雄國際機場與日本石垣機場的新航線，並引述相關知情人士說法透露，該航線預定每週營運2班往返。
日媒也提到，關於新航線的開設，數日前台灣虎航官方網站的目的地選單中曾一度出現「石垣島」與「高雄」選項，隨後又迅速撤下。不過，台灣虎航董事長黃世惠於本月20日的記者會上表示，公司計畫在今年內新增兩條往返日本的新航線，並將於6月上旬公布詳細內容。因此，高雄-石垣航線幾乎已可確定成行。另一條新航線則被認為是飛往日本石川縣小松機場。
台灣虎航於2025年7月開通台灣LCC首條石垣-台北（桃園）航線，每週營運2班。報導更稱在需求表現強勁的帶動下，也有計畫將該航線增至每週4班。
日媒提到，若再新增連接南台灣核心城市高雄的航線，台灣南部前往八重山群島的交通便利性將大幅提升。目前，南部居民若要前往石垣島，必須先搭乘台灣高鐵等交通工具前往台北後轉機，或經由那霸機場等地轉乘，交通負擔一直是主要問題。若高雄直飛航班正式開通，旅客僅需約1小時飛行時間即可抵達石垣島，與經由台北轉乘相比，不僅可大幅縮短旅行時間，也能降低交通成本。
石垣島在台灣有「沖繩的後花園」的稱號，作為容易抵達的海外度假勝地，長年深受台灣旅客喜愛。此外，自5月28日起，連接石垣島與台灣北部基隆的國際客貨渡輪「八重山丸（やいま丸）」也已開始定期營運，讓台日之間的交通選擇更加多元。
報導指出，對台灣虎航而言，相較於渡輪，「僅需1小時即可抵達」的快速優勢，加上廉價航空特有的平價票價，被認為是其主要競爭力。公司看準台灣南部近年迅速成長的週末「快閃度假」需求，希望搶先占領這塊市場。