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國民黨質疑「病床換看板」 江肇國怒斥惡意影射

江肇國轟羅廷瑋「沒sense」：把喬病床當選服核心

國民黨今天在中央黨部召開記者會，指控有重量級候選人涉嫌「喬病床」，事後獲得陳情人「友情贊助」重要路口大型看板，質疑恐涉藉勢要求回饋的對價關係，將把相關資料交由檢調調查。遭影射的民進黨台中市議員江肇國則痛批「莫名其妙、不知所云」，直言整起事件根本是國民黨「全黨救一人」，企圖替深陷喬病床爭議的國民黨立委羅廷瑋轉移焦點。羅廷瑋近日因官方LINE帳號被發現提供「醫院病床請託」服務，引發外界質疑涉及不當關說。台大婦產科醫師施景中日前也在臉書分享過往遭立委施壓醫院的經驗，引起熱議。江肇國先前則發文指出，施景中提到曾有立委要求台大副院長兩小時內到研究室報到，他直指幕後黑手就是羅廷瑋，事後遭羅提告求償100萬元。國民黨籍台北市議員楊植斗與台北市議員參選人李明璇今（1）日召開記者會，指某位民進黨「重量級民代」曾協助民眾喬病床，之後疑似接受陳情人餽贈，在車流量極大的黃金路口掛上大型看板，質疑存在對價關係，要求當事人出面說清楚。被影射的江肇國火大反擊，批評國民黨開記者會卻不敢直接點名，甚至還秀出打馬賽克的看板照片，硬將「2024年關心病床」與「2025年掛看板」做連結，痛批國民黨刻意穿鑿附會、惡意抹黑。他強調該面看板的主人本就是民進黨長期支持者，「我2023年參選立委時，就已經在那裡掛看板了！」江肇國更嗆聲，「不用等你們把資料送檢調，我直接告國民黨中央黨部惡意抹黑。」他認為整起事件就是國民黨為了幫羅廷瑋解套，刻意模糊焦點，把他當成政治攻防的工具。江肇國表示，民意代表接受病患或家屬陳情本屬常見，但所有醫療行為都必須尊重醫護專業與院方制度。他直言「任何有常識的民意代表，都不可能公開說『要病房來找我』，甚至在官方LINE裡設一個病房申請專區，羅廷瑋把喬病房當成選民服務，完全沒有sense。」他進一步指出，爭議核心在於羅廷瑋過去施壓醫護的事件被台大醫院與施景中醫師證實，遭到社會輿論撻伐，如今又將「喬病床」包裝成選民服務，羅廷瑋遭踢爆後不願正面回應，只想透過抹黑他人轉移焦點。江肇國最後也向羅廷瑋喊話，「我不是你的政治救援投手，你犯錯出包，老是靠告人、抹黑、潑髒水來轉移焦點，不會讓你自己變得更乾淨。」