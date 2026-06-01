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▲邦力多因家庭因素提前離隊，富邦悍將本季洋砲計畫暫時喊停，球團也未急於尋找替代人選。（圖／富邦悍將提供）

▲阿部雄大頂替威戈神進入先發輪值後表現穩定，成功補上富邦投手戰力缺口。（圖／富邦悍將提供）

▲黎克因手肘傷勢暫時離開一軍輪值，中信兄弟將持續觀察其復原情況，評估未來合作可能性。（圖／中信兄弟提供）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

6月1日是許多外籍球員在小聯盟合約的跳脫權選擇日，但目前中華職棒各隊的洋將陣容名單穩定，像是味全龍、台鋼雄鷹、統一獅跟樂天桃猿都沒有換人的急迫性。只有富邦悍將與中信兄弟，先前各因為洋將的家庭因素與突然產生受傷，開啟使用本季的洋投備案人選。因此即便有經紀公司開始推薦洋將，但不論是洋投或是洋砲，都尚未吸引中職球團開始洽談，決定繼續使用目前的洋將，並持續觀察二軍備案洋將與新洋將清單，等到適合的時機後再做洋將替換。富邦悍將是本季第一支先註銷洋將的球隊，原本高度期待的洋砲邦力多(Luis Liberato)，網羅加盟後能補上球隊缺乏的外野火力空缺，並且成為中外野的輪替角色之一，但邦力多不僅長打火力輸出有限，又因為家裡有事而萌生離隊念頭，雖然經紀人認為中職難得有洋將需求，再加上那時富邦悍將也確實需要邦力多繼續鎮守外野，並且願意給予時間適應環境。不過三方討論之後，邦力多跟富邦悍將選擇提前結束合約，富邦悍將本季規劃的洋砲陣容也暫時告終。邦力多離隊後讓富邦悍將在一軍洋將陣容少了一人，那時洋投愛力戈(Erick Leal)有傷尚未在二軍出賽、威戈神(Aaron Wilkerson)手肘問題長期缺陣一軍，富邦悍將提前啟用預備日籍洋投阿部雄大，也讓原本有意用韓職亞外名額來觀察網羅的球隊無法如願。阿部雄大上一軍後3場先發奪下2勝，補上威戈神缺陣的先發輪值，再加上王苡丞、童堉誠輪流在一軍繳出不錯的攻擊火力，才讓富邦悍將未因邦力多離隊、威戈神缺陣而影響戰績，還可以繼續等待威戈神的恢復狀況。洋將經紀圈透露，富邦悍將在邦力多離隊後，曾有強力洋砲試圖詢問富邦悍將是否有意網羅，過去曾在中職觀察洋將名單的小羅哈斯(Mel Rojas Jr.)可能是其中之一。小羅哈斯在2017至2020年，以及2024至2025年，兩度加入韓職KT巫師，累積在韓職有178轟；雖然2021、2022兩季在阪神虎表現不理想，但熟悉亞洲球風，且今年在墨西哥聯盟表現不俗，看起來仍有一定身手，因此對於重返亞洲職棒舞台可能有期待。據了解2024年球季開始前，就曾有中職球隊接觸小羅哈斯，並且開出不錯的合約價碼，甚至一度有機會達成協議，然而需要洋砲的KT巫師開出更高的年薪，因此小羅哈斯決定重返韓職，並再打了2個球季。但去年小羅哈斯95場出賽僅有14轟、43打點，本季沒有再獲得KT巫師續約。以目前富邦悍將的陣容狀況，攻擊表現並沒有像預估的那樣亟需火力，愛力戈也已在二軍開始累積用球數並表現不差，就看威戈神的傷勢狀況如何，才再進行洋將抉擇。中信兄弟洋投黎克(Nick Nelson)，因為手肘傷勢問題需要短暫休養，再加上調整需要時間，大概需要2個月才能再回歸，本季戰績不佳的中信兄弟沒有太多等待的本錢，因此黎克成為本季第2個註銷的洋將，中信兄弟拉上季中緊急補強的洋投菲力士(Felix Pena)填補一軍輪值。黎克的手肘狀況發生突然，5月2日先發用了6局99球後，原本都是正常的手部痠痛現象，但後續牛棚調整時疼痛狀態未消除，才發現手肘出了狀況，必須花一段時間治療復健。由於黎克是在合約期間內受傷，加上其合約尚未到期，因此預估將留在球隊復健治療，並且中信兄弟也可藉由此時觀察其復原狀況。本季黎克轉戰中信兄弟，他過往的大聯盟、日職資歷，又曾扛過阪神重要的牛棚投手角色，球團對他期待頗高；而黎克今年選擇中信兄弟，並且願意拿比想像中較低的薪資條件，也是為了有一個挑戰且證明自己能丟先發輪值的機會，只可惜來到中職的第1個球季表現不理想，又因為遇到傷勢必須要提前關機。不過黎克態度不錯，對於球團的要求配合度高，中間一度去支援牛棚，甚至擔任長中繼後又再回先發輪值，加上重返先發後的3場比賽內容跟一開始相比進步不少，或許在復健期間，黎克與中信兄弟都還有再討論與觀察彼此的機會，若恢復狀況不錯，且願意接受不同或有彈性的合約條件，也許未來還有機會再看到黎克穿上中信兄弟的戰袍，就像今年的德保拉(Jose De Paula)一樣，休養調整後又能以健康姿態重新回到一軍戰場。本季德保拉一開始是與中信兄弟簽下二軍合約，附帶合約跳脫權。即便剛開季德保拉在二軍調整狀態不順利，但即將要到了合約跳脫權的截止日，德保拉同時亦有其他海外職棒的邀約，所以中信兄弟選擇開箱德保拉，而這個效力中信兄弟7季的資深洋投，也展現截然不同的壓制能力，目前一軍5場先發戰績2勝2敗、防禦率2.20。在現在一軍先發輪值漸穩定之下，中信兄弟尚未有更換洋投急迫性，將持續觀察二軍備用洋將與其他名單內人選的表現，再做是否替換的決定。